人民幣成全球第四位支付貨幣　實體經濟跨境結算量較快增長

據《人民日報》報道，人民幣國際支付份額超過日元，成為全球第四位支付貨幣。



報道指，中國人民銀行日前發布的《2022年人民幣國際化報告》顯示，2021年以來，人民幣跨境收付金額在上年高基數的基礎上延續增長態勢。2021年，銀行代客人民幣跨境收付金額合計為36.6萬億元（人民幣，下同），按年增長29.0%，收付金額創歷史新高。人民幣跨境收支總體平衡，全年累計淨流入4044.7億元。

報道稱，環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，人民幣國際支付份額於2021年12月提高至2.7%，超過日元成為全球第四位支付貨幣，2022年1月進一步提升至3.2%，創歷史新高。

報道又指，國際貨幣基金組織(IMF)發布的官方外匯儲備貨幣構成(COFER)數據顯示，2022年一季度，人民幣在全球外匯儲備中的佔比達2.88%，較2016年人民幣剛加入特別提款權(SDR)貨幣籃子時上升1.8個百分點，在主要儲備貨幣中排名第五。

報道稱，實體經濟相關跨境人民幣結算量保持較快增長，大宗商品、跨境電商等領域成為新的增長點，跨境雙向投資活動持續活躍。人民幣匯率總體呈現雙向波動態勢，市場主體使用人民幣規避匯率風險的內生需求逐步增長。人民幣跨境投融資、交易結算等基礎性制度持續完善，服務實體經濟能力不斷增強。