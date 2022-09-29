疫情｜內地增632宗本土個案　綿陽發現風險人員部分區域臨時管控

國家衛健委周四（29日）通報指，內地周三（28日）新增632宗本土個案，其中106宗屬確診個案，526宗屬無症狀感染者。



106宗本土確診個案分布如下：貴州38宗，廣東18宗，天津13宗，黑龍江9宗，雲南6宗，四川5宗，西藏5宗，山西3宗，山東2宗，寧夏2宗，內蒙古1宗，江蘇1宗，浙江1宗，河南1宗，陝西1宗。

526宗本土無症狀感染者分布如下：寧夏189宗，西藏85宗，黑龍江73宗，貴州58宗，天津26宗，雲南20宗，四川15宗，新疆10宗，廣西8宗，湖北6宗，江蘇5宗，安徽5宗，廣東5宗，江西4宗，河南4宗，陝西4宗，山東3宗，山西2宗，河北1宗，上海1宗，浙江1宗，甘肅1宗。

2022年9月2日，四川綿陽御營小學正在為學生做開學第一次核酸檢測，該校學生在9月5日開學時，需要核酸「3天2檢」。（視覺中國）

另外，新增境外輸入確診個案64宗（廣東21宗，上海13宗，福建10宗，北京5宗，山東5宗，江蘇4宗，四川2宗，天津1宗，內蒙古1宗，遼寧1宗，河南1宗），新增境外輸入無症狀感染者103宗。

四川綿陽涪城區疫情防控指揮部稱，該區於周四凌晨發現疫情風險人員，存在一定的社會面活動軌跡。當局對風險人員所涉相關軌跡場所實施臨時管控，正加緊排查風險人員的密切接觸者和次密切接觸者。

另外，貴陽市公布指，當前市疫情防控取得階段性成效，實現社會面動態清零，形勢總體平穩可控，自29日0時起進一步調整分級分類疫情防控措施，要求全市高風險區落實封控措施，嚴格執行「足不出戶，上門服務」；全市中風險區落實管控措施，嚴格執行「人不出區、錯峰取物」；其他區域採取「個人防護、避免聚集」的防控措施。