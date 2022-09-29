外交部：以烏克蘭問題作文章　藉機推行台獨注定失敗

在北京，外交部發言人汪文斌在周三（28日）舉行的例行記者會上表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，「一切拿烏克蘭問題作文章、藉機推行『台獨』分裂活動的圖謀都注定失敗。」



汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，「一切拿烏克蘭問題作文章、藉機推行『台獨』分裂活動的圖謀都注定失敗。」（外交部網站）

汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，始終主張各國的主權領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》的宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

汪文斌說，作為負責任的大國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。中方將始終站在和平一邊，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者沒有任何可比性。台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。

外交部指，中方堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓。（新華社）

汪文斌指，任何藉烏克蘭問題影射、關聯台灣問題的企圖都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。一切拿烏克蘭問題作文章、藉機推行「台獨」分裂活動的圖謀都注定失敗。

另外，中共中央宣傳部周四（29日）上午舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，外交部副部長馬朝旭表示，中方堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓，在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護了國家主權、安全和發展利益。