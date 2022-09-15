台灣研究以烏克蘭模式應對大陸　數位部長唐鳳：用幽默對抗謠言

兩岸關係持續不佳之際，台灣數位發展部長唐鳳周三（14日）表示，台灣正研究烏克蘭在戰爭中向外界傳達訊息的方式，包括利用衛星等工具維持通訊，以及有效運用幽默對抗謠言。



唐鳳表示，他們觀察了俄羅斯2月攻打烏克蘭的經過後，發現全世界都可以即時了解當地發生的事，烏克蘭有效向世界傳達了它的訊息，而維持高品質的即時通訊對此非常重要，「這不僅是為我們自己的人民，也是為全世界關心我們的人，這樣我們就可以得到國際友人的幫助」。

未來兩年，唐鳳計劃進行一項價值5.5億元新台幣（約1.38億港元）的衛星實驗計劃，確保全台網絡服務正常運作，以維護通訊在受大陸攻擊時不致中斷。唐鳳表示，計劃目標在於維持社會穩定，並透過「立即」切換替代通訊形式，好比改用中低軌道衛星等，以維持台灣指揮系統的運行。其又透露，數家台企正和國際衛星服務供應商進行協商，尋求這類服務在台灣合法化後能成為合作夥伴，但就沒有進一步透露細節。

此外，唐鳳協助製作了針對新冠肺炎疫情的公共訊息平台，並使用「memes」（迷因梗圖）和幽默來對抗假消息。唐不諱言，他們的劇本是「幽默對抗謠言」，正如在烏克蘭看到的那樣。