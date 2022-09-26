曹興誠：選舉可定台灣成烏克蘭或阿富汗　籲候選人宣誓與台共存亡

台灣2022縣市長選舉（九合一選舉）11月26日登場，聯電前董事長曹興誠今（26）日呼籲所有候選人簽「與我的職位共存亡」同意書，民眾屆時投票給願意宣示與職位共存亡、堅定護台的參選人。

他稱九合一選舉可以決定台灣將變成烏克蘭或阿富汗，「我不在乎誰當選，但我在乎誰會宣誓與台灣共存亡」。



曹興誠指出，這次九合一選舉將決定台灣是烏克蘭還是阿富汗，候選人應簽署「與我的職位共存亡承諾書」而非「不投降承諾書」，不投降也可以閃躲逃跑，一定要讓選出來的縣市首長及議員宣誓與職位共存亡，否則這些手上握有資源的人可能會向大陸投誠。

他指出，台灣已經在戰爭時期，大陸對台實施認知、宣傳及心理戰，大陸長期影響台灣社會，且取得很大效果。他批評，台北市長柯文哲提「兩岸一家親」，「人家（中共）天天侵門踏戶，你在親什麼」。

（FB@林昶佐 Freddy Lim）

曹興誠提到，曾向大陸提及要統一台灣，就要給出條件讓台灣去公投，就如同企業併購一樣給出條件、讓董事會投票。

無黨籍立委林昶佐今日上午舉辦「曹興誠與新世代參政青年」的座談直播活動，聯電前董事長曹興誠、黑熊學院共同創辦人沈伯洋、前立委陳柏惟、台北市議員林亮君、黑潮城市發展協會理事長吳崢等人出席，並針對全民防衛等議題分享看法。