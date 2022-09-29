有片｜解放軍最新型潛艦長征18號南海軍演亮相　潛射飛彈爆破敵船

央視軍事9月29日播出解放軍最新的094A型戰略核潛艇「長征18號」在南海軍演畫面。2分24秒的軍演畫面中，「長征18號」在與對手纏鬥20多小時後，發射魚雷擊毀目標船艦。



影片介紹提到，潛艇採用靜音工況航行時，可讓對手無法偵測。從而擺脫跟蹤，為反擊製造條件，經歷20 多個小时的交戰後，長征18號成功發射潛射飛彈爆破敵方船隻。



去年（2021年）4月23日，三艘主戰艦艦在海軍節於海南三亞軍港交接入列，國家主席習近平登上新型潛艇長征18號艦視察。

按照海軍潛艦命名規則，長城代表傳統潛艦，長征代表核潛艦。長征 18 號是094A型戰略核潛艦的升級版，新潛艦改進流體動力和湍流系統，降低噪聲提升潛射飛彈打擊精度。潛艦上有 12 個飛彈發射筒，裏面裝備巨浪系列潛射彈道飛彈，每枚飛彈能夠裝載多個核彈頭。

此次南海軍演以紅藍對抗演練進行。藍方是反潛巡邏機、海洋監視船、驅護艦等，「長征18號」則是紅方。在與藍方纏鬥了20多個小時後，「長征18號」艇艇長張曉鵬命令全艇靜默，擺脫跟蹤也順利擊毀藍方的船艦。

據了解，張曉鵬2021年起擔任長征18號艇艇長。25年間，他曾在多型潛艇任職。新型潛艇出廠前，沒有接裝指南、沒有成熟的訓練在多型潛艇任過職，他帶領艇員研究艇上每一個資料，提交了1000多項接裝建議。接裝後，他又帶領艇員創造了國產新型潛艇試航週期最短紀錄。

長征18號潛艦總長137公尺的，共有12個飛彈發射筒，裡面裝備「巨浪」系列潛射彈道飛彈，每枚飛彈能夠裝載多個核彈頭。新型的094A潛艦能發射射程超過1,2000至1,4000公里的「巨浪-3」型潛射彈道飛彈。

此前有軍事專家稱，巨浪-3型潛射彈道飛彈被視為中國戰略核武器發展的里程碑，是中國軍事現代化項目中最具威脅的武器。