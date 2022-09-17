台軍偵獲解放軍25架軍機繞台　「彩虹-4」無人機首次現蹤

台軍今（17日）表示，截至下午5時，共偵獲解放軍機20架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有2架次，另有解放軍軍艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。此外，台灣官方表示，「這是『彩虹4』無人機首次被記錄到擾台」，將持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。



據了解，彩虹-4無人機是中程無人機、最遠航程能達到3,500公里，巡航時間可達40小時，期間無須加油。過去中國曾將「彩虹-4」無人機賣給他國作為武器，葉門反叛軍曾在2020年底成功的擊落一架沙特阿拉伯的「彩虹-4」無人機。



今年8月，據《環球網》報道，航天彩虹無人機自主研發的中空長航時重油無人機完成科研試驗，該型無人機在原先彩虹-4 的基礎上，更換重油發動機。新無人機可以滿足「飛得更高、航時更長、安全性更好」的需求。

新無人機採用了中國製造的重油活塞發動機。報道稱，這代表彩虹無人機向國產化改型前進了一步。彩虹4首次亮相是在2013年在北京國際航空展，巡航時速150至180公里，最遠航程約3500公里，由中國航天科技集團生產。

「彩虹-4」無人機。（微博@戰車LI）

彩虹系列無人機總設計師石文解釋，此次彩虹-4 換裝重油發動機具有多項技術提升；因無人機採用新型航空重油發動機，留空時間較大幅度增加，航程更遠，巡航高度和升限更高，載重能力也可增加30％至50％，適用作業的範圍更廣。

報道指出，這也代表著中國此款無人機向市場正式邁進。投入使用後，該型無人機可以自行飛行於高原海島等複雜環境，拓寬無人機應用場景，為應急通信、森林防火、智慧城市等。

2021年9月13日，「中國航天空氣動力技術研究院」宣布展出彩虹-6大型雙發無人機系統。資料稱，彩虹-6是一款大型、高空高速、長航時、多用途無人機系統。採用常規大展弦比氣動佈局，具有飛行高度高、載荷能力強、續航時間長和航程遠等突出優點，系統可靠性高，載荷擴展性強。

此外，也公布彩虹-4中空長航時無人機的相關訊息，指自在海外實戰運用以來，該機共執行幾千架次、超過數萬小時的戰鬥飛行任務，發射機載武器千發左右，命中率高達96%。