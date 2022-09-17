解放軍「戰略之眼」無偵-7首現台海　被譽為中國版全球之鷹

根據台灣空軍司令部表示，9月15日下午5時，偵獲解放軍機26架次（4架次逾越海峽中線、7架次進入西南空域）、解放軍軍艦5艘。



台媒《上報》報道，有類似美國RQ-4全球鷹（Global Hawk）的戰略級無人偵察機「無偵-7」現身台海空域，該偵察機也被譽為中國版全球之鷹。去年（2021）11月11日解放軍空軍建軍節當天，《解放軍報》透露無偵-7高空無人偵察機已全面投入實戰化訓練。



根據台灣空軍公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，15日2架次蘇愷30戰機、2架次殲轟7逾越台海中線；1架次BZK-007無人機、4架次殲16戰機、1架次無偵-7無人機、1架次運9通信對抗機在台灣西南防空識別區現蹤。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制作為。

綜合網絡資訊，無偵-7又稱翔龍無人機，是由成都飛機設計研究所研發、貴州航空工業集團生產的大型高空長航時（High Altitude Long Enduration，HALE）無人機，能執行監視、偵查、情報搜集等功能。

台媒報道，台灣前空軍副司令張延廷分析，「共軍進行戰場經營，試圖掌握我重要設施位置，作為第一擊的攻擊目標。」

張延延指出，台灣機場、雷達甚至軍事設施位置都可能被掌握，「飛彈陣地或者機場設施，或雷達站等等，它（無偵-7）都可以把它做一個情報蒐集，它經過就變成這種常態性的做蒐集之後，它會互相比對，比對之後，久了把台灣跟國軍部署的這種慣性，它就抓出來。」

《上報》報道指出，「無偵-7」也可為反艦彈道飛彈及巡弋飛彈等指定目標，例如有「航母殺手」之稱的東風-21D導彈。

去（2021）年9月28日，無偵-7在珠海航展首次亮相，成為航展上最受矚目的自主研發新式軍事裝備。《澎湃新聞》報道，無偵-7採用比較少見的連接翼氣動佈局，前後機翼聯結在一起，整體上呈菱形，在增加滯空時間的同時還能提高飛行速度；無偵-7採用較不常見的帶有翼尖小翼的聯翼布局，及有利於紅外隱身的三角形尾噴口。

無偵-7的功能類似美國RQ-4全球鷹（Global Hawk）的戰略級無人偵察機，可搭載多種偵察設備，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務，而且速度比全球鷹更快，堪稱「戰略之眼」。2021年11月，無偵-7投入實戰化訓練。