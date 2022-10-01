北京舉行國慶招待會　李克強致辭提港澳台：堅持一國兩制九二共識

周五（9月30日）晚上，國務院在北京人民大會堂舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立73周年，國家主席習近平、國務院總理李克強等多名黨和國家領導人與近500名中外人士出席。

李克強致辭時向港澳同胞、台灣同胞和海外僑胞致以問候，並指將堅定不移堅持「一國兩制」，全力支持特區政府依法施政，保持香港澳門長期繁榮穩定；堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。



國務院舉行國慶招待會，慶祝中華人民共和國成立七十三周年。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等黨和國家領導人出席。（新華社）

李克強說，73年以來中國人民在共產黨領導下發奮圖強，戰勝各種艱難險阻，國家發展成就舉世矚目。今年將召開共產黨第二十次全國代表大會，是向第二個百年奮鬥目標進軍關鍵時刻召開的重要大會。

李克強稱，當前發展仍面對不少困難和挑戰，要時不我待把穩經濟各項政策有力有效落實到位，調動各方面積極性，集中精力辦好自己的事，鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上，有信心有能力確保經濟運行在合理區間。

李克強指出，將堅定不移堅持「一國兩制」，保持香港澳門長期繁榮穩定。（張浩維攝）

李克強強調，將堅定不移堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，全力支持特區政府依法施政，發展經濟改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港澳門長期繁榮穩定。

李克強又指，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，積極推動兩岸關係和平發展、融合發展，共創祖國統一、民族復興歷史偉業。