李克強：中國經濟正頂住下行壓力　總體呈恢復態勢

今日（19日）下午，國務院總理李克強應約與越南總理范明政通電話，雙方談及經濟和南海問題。

李克強指出，當前世界經濟復蘇乏力，各種不確定性和復雜因素交織。受超預期因素沖擊，中國經濟正頂住下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。



李克強稱，中方樂見越南經濟穩健增長，這也有利於東亞產業鏈供應鏈穩定。中方願同越方發揮產業互補優勢，拓展經貿合作，確保邊境口岸通關暢通，擴大進口適銷對路的越南優質農產品，在做好防疫工作前提下歡迎越南留學生「願返盡返」，增加兩國直航航班。

他強調，南海和平穩定符合各方共同利益。中方願同東盟國家以《南海各方行為宣言》簽署20周年為契機，力爭早日達成「南海行為準則」，發揮各方智慧，著眼大局，推進合作，管控分歧，把南海建設成為和平、友誼、合作之海。

李克強指出，中國經濟正頂住下行壓力，著力穩就業、穩物價，保持運行在合理區間，總體呈恢復態勢。（新華社）

李克強表示，中方願同越方加強各層級交往，深化各領域務實合作，既造福兩國人民，也有利於維護地區和平穩定、促進共同發展繁榮。

范明政稱，鞏固和發展兩國全面戰略合作夥伴關係，是越南對外政策的頭等優先。越方願同中方保持經常性高層交往，加強戰略協調，妥善處理分歧，推動雙方貿易投資、通關、人文等重點領域合作不斷深入，為兩國關係帶來更多積極成果。