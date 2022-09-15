李克強宣布緩稅4400億人民幣助企業紓困　補繳期限再延長救經濟

製造業是實體經濟的根基。國務院總理李克強9月13日召開的國務院常務會議決定，進一步延長製造業緩稅補繳期限，加力助企紓困。

會議指出，對製造業中小微企業、個體工商戶前期緩繳的所得稅等「五稅兩費」，9月1日起期限屆滿後再延遲4個月補繳，涉及緩稅4400億元（人民幣．下同）。同時，對製造業新增增值稅留抵稅額即申即退，到賬平均時間壓縮至2個工作日，預計今年後4個月再為製造業企業退稅320億元。



官方媒體《新華社》報道，李克強13日主持召開國常會，決定進一步延長製造業緩稅補繳期限，加力助企紓困；確定專項再貸款與財政貼息配套支持部分領域設備更新改造，擴市場需求、增發展後勁；部署進一步穩外貿穩外資的舉措，助力經濟鞏固恢復基礎；確定優化電子電器行業管理的措施，降低制度性交易成本，更大激發市場活力；決定核准福建漳州二期和廣東廉江一期核電項目，要求確保絕對安全。

8月16日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，對做好下一步經濟工作提出要求。（新華社）

李：積極投放貸款、延長緩稅補繳期限

會議決定，對製造業、服務業、社會服務領域和中小微企業、個體工商戶等在第四季度更新改造設備，支持全國性商業銀行以不高於3.2%的利率積極投放中長期貸款。人民銀行按貸款本金的100%對商業銀行予以專項再貸款支持。專項再貸款額度2000億元以上，盡量滿足實際需求，期限1年、可展期兩次。同時落實已定政策，中央財政為貸款主體貼息2.5%，今年第四季度內更新改造設備的貸款主體實際貸款成本不高於0.7%。

國家稅務總局相關負責人介紹，為了便利納稅人享受該政策，稅務機關優化升級了信息系統，製造業中小微企業已按規定享受延緩繳納稅費政策的，在延緩繳納期限屆滿後，無需納稅人操作，緩繳期限自動延長4個月。

國家稅務總局、財政部14日聯合印發《國家稅務總局財政部關於製造業中小微企業繼續延緩繳納部分稅費有關事項的公告》，明確自2022年9月1日起，按照此前相關公告已享受延緩繳納稅費50%的製造業中型企業和延緩繳納稅費100%的製造業小微企業，其已緩繳稅費的緩繳期限屆滿後繼續延長4個月。

5月18日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在雲南主持召開座談會，研究部署進一步穩增長穩市場主體保就業。（新華社）

李：開放是國策、便利外企出入境、規劃福建廣東核電

會議指出，開放是中國的基本國策，進出口有力支撐穩增長穩就業，要加力穩定外貿外資。支持保訂單拓市場。強化外貿企業用能、用工、物流等保障，必要時全力予以支持，確保履約。把外經貿發展專項資金加快用到位；加強出境參展、商洽等服務保障。推動外貿新業態更大發展，抓緊新設一批跨境電商綜合試驗區等，更大力度支持海外倉建設；

提升港口集疏運和境內運輸效率，確保進出口貨物快轉快運。保障產業鏈供應鏈穩定。持續清理口岸服務不合理收費；強化要素保障，推動一批重點外資項目盡快落地。進一步便利外企商務、技術人員及家屬出入境；壓實外貿外資大省責任，更好發揮挑大樑作用，有關部門要加強協調和服務。

為提升能源保障能力和促進綠色發展，會議決定，核准已列入規劃、條件成熟的福建漳州二期、廣東廉江一期核電項目。強化全過程監管，確保建設和運行安全萬無一失。