消費券｜四川成都發放4億元消費券　可用於購新能源車

四川成都自今日（10月1日）起，在全市範圍內開展「煙火成都」消費券促消費活動，發放合共4億元（人民幣，下同）的消費券。這亦是當地今年內第二次面向全市大規模發放消費券。



四川成都自10月1日起，在全市範圍內開展「煙火成都」消費券促消費活動。（微博）

據了解，本次消費券分為通用消費券和汽車消費獎勵券兩類，其中通用消費券分為「滿600元減200元」、「滿300元減100元」、「滿100元減40元」、「滿50元減20元」四種，手機定位在成都市的消費者活動期間通過支付平台APP等平台進入活動頁面，進行領取後即可使用。

而汽車消費獎勵券則是對2022年第四季度，在成都購買符合條件汽車的消費者給予優惠獎勵。消費者在享受現有鼓勵汽車消費政策的基礎上，按照純電動汽車每輛車2000元、其他汽車每輛車1000元疊加領取汽車獎勵券，同一用戶僅限申領一次汽車消費獎勵券。值得注意的是，汽車獎勵券資金總規模4000萬元。

消費券分為通用消費券和汽車消費獎勵券兩類。（新華社）

對上一次成都市面向全市大規模發放消費券，為今年的5月20日至6月16日期間，當地共發放4波消費券，均在5分鐘內領取完畢，活動頁面累計訪問人次達到1800萬人次。

據《四川在線》報道，有數據顯示，近五年來，消費對成都全市經濟增長的平均貢獻率達到33%。