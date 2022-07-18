北大教授建議每人發2萬消費券　批評官方年增5.5%GDP目標不切實際

北大教授曹和平前（16）日指，依上半年數據，内地今年若要達到5.5%的經濟成長目標，下半年成長率就要有9%顯然不現實，因此全年4至4.5%是較合理的預期。他建議，内地政府可向每人發放人民幣2萬元消費券（港幣2.34萬元），並指應該創造輿論態勢，讓内地政府敢於調整。



内地媒體《觀察者網》報道，曹和平主張，下半年經濟成長率達到6%才是有可能，全年的成長目標應調整到4到4.5%。

他指，提振消費的簡單直接方法，就是向中國老百姓發放每人人民幣2萬元的消費券。因為補貼消費者要比補貼企業划算，刺激消費要比刺激生產有效得多。

他稱，大家應該「放開思想」發消費券。政府每支付一分錢刺激經濟發展，刺激消費要比刺激生產有效得多，因為刺激消費不會把錢浪費在落後產能上。當年内地政府提出的「家電下鄉」政策就是這個思路。

曹和平主張，提振消費的簡單直接方法，就是向中國老百姓發放每人人民幣2萬元（港幣2.34萬元）的消費券。。圖片為2022年6月2日，人們在上海乘坐公共汽車。（Getty Images)）

他坦承，内地上半年GDP成長率僅2.5%「確實低於預期」，因為「整個業界」低估了這次疫情肆虐對上海、長三角、環渤海地區對經濟的影響，傷害生產和消費。同時，全世界經濟下行，歐洲劇烈軍事衝突蔓延，内地經濟承受了巨大下行壓力。

他表示，内地民眾也對經濟不樂觀。2022年河南多家村鎮銀行取款難事件，就是人們對小銀行信心不足而擠兌。同時，擔心房地產業資金鏈斷裂影響金融投資界，尤其是銀行更謹慎運用貨幣和發放信貸。

但他認為，目前内地還可加強政策支持力度，呼籲整個社會共度難關，保護民眾對經濟預期，尤其要支持年輕人，年輕人就業最難。

曹和平是北京大學經濟學院教授、北京大學數字中國研究院副院長，主要研究方向為發展經濟學和發展金融理論。