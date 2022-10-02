國產C919獲頒飛機型號合格證　滿足往來東南亞等鄰近國家航班需求

C919大型客機已完成全部適航審定工作，9月29日獲中國民用航空局頒發型號合格證，料於今年底交付首架飛機。



民航專家李瀚明接受《中新財經》採訪時介紹，C919正式交付需要三個證，包括型號合格證、生產許可證和適航證，分別代表設計、生產工序和成品，只要獲取所有資格證，就代表前述三方面都沒有問題。

目前，C919已取得飛機型號合格證，獲取餘下兩個證料需約3個月。同時，承運人還需要一個補充合格審定，即認為承運人具備安全運行該款機型的能力。

9月29日，中國民航局局長宋志勇（左）向中國商飛董事長賀東風頒發C919飛機型號合格證。（新華社）

中國商飛官網介紹，C919大型客機座級158至168座，航程4075至5555公里。李瀚明介紹，C919標準航程為4075公里，國內民航最長的航線是海南三沙飛往新疆喀什，約4400公里；最長兩個省會城市之間的航線是新疆烏魯木齊到海南海口，約3500公里。

因此，除了海南三沙飛往新疆喀什的極少數情況外，C919是可以滿足國內航班需求和往來東亞、東南亞和中亞等鄰近國家的需求，「同時，C919還有油箱更大、航程延長到5555公里的版本，那就飛得更遠，航程更不是問題了」。

5月14日6時52分，編號為B-001J的C919大飛機從上海浦東機場第4跑道起飛，9時54分安全降落，標志著中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。（新華社）

2015年，C919首架機在浦東基地正式總裝下線；2017年，C919在上海首飛，後從上海轉場西安閻良，正式開展後續試飛取證試驗工作。2019年，C919第五架機完成首次試驗飛行。目前，C919已與28家客戶簽下815架客機訂單。

去年3月，東方航空與中國商飛正式簽署首批5架C919購機合同，成為全球首間營運C919機的航空公司。根據協議，東航將以上海為主要基地，加密上海至北京大興、廣州、深圳、成都、廈門、武漢、青島等航線。