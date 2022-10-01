國產大型客機C919年底交付首機　習近平強調安全可靠放第一位

中共總書記、國家主席習近平周五（9月30日）上午，在北京人民大會堂會見C919大型客機項目研發團隊代表，並參觀項目成果展覽，並充分肯定C919大型客機研製任務取得的階段性成就。



習近平讚揚他們是國家棟樑、英雄功臣，「在你們努力下，大飛機項目取得了可喜成就。」他指，要聚焦關鍵核心技術，繼續合力攻關。要把安全可靠性放在第一位，消除一切安全隱患。「大飛機事業一定要辦好！」

習近平強調，讓中國大飛機翱翔藍天，承載著國家意志、民族夢想、人民期盼，要充分發揮新型舉國體制優勢，堅持安全第一、質量第一，一以貫之、善始善終、久久為功，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破，加快規模化和系列化發展，紮實推進製造強國建設，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

習近平還說，在實現中華民族偉大復興的征程上，要著眼長远战略，根據實際情況制定切實目標，選擇正確技術路線，一茬接著一茬幹，一件事接著一件事辦好。要有雄心壯志，世界科技巔峰我們都要奮勇攀登。

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據《新華社》報道，C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標凖自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，採用單通道窄體佈局，座級158至168座，航程4075至5555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空客320、波音737機型為同級別。

C919大型客機於2007年立項，2017年首飛，2022年9月完成全部適航審定工作後獲中國民用航空局頒發的型號合格證，將於2022年底交付首架飛機。

有內地專家表示，通過C919大型客機的研製，中國商用飛機產業的創新鏈、價值鏈、產業鏈得到極大的拓展和延伸，帶動了新材料、現代製造、電子信息等領域技術的集群性突破，提升了國內商用飛機機體結構、機載系統、材料和標準件配套能級。