疫情｜內地增876宗本土感染　內蒙古個案急增　方艙醫院搭建完成

國家衛健委公布，內地昨日（3日）新增876宗本土感染，逾八成為無症狀感染。



內地新增307宗確診病例，其中250宗為本土個案，包括內蒙古151宗，廣東27宗，四川21宗，雲南14宗，江蘇7宗，湖南、西藏各6宗，山西5宗，黑龍江、河南、陝西各2宗，北京、天津、河北、浙江、安徽、福建、重慶各1宗，其餘57宗為境外輸入個案。

同日，新增731宗無症狀感染，其中626宗為本土，分別來自寧夏、西藏、四川、新疆、貴州、雲南、廣東、內蒙古等28個省市自治區；其餘105宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例2970宗，累計報告確診病例251347宗，5226人病亡。

呼和浩特市確診個案急增。（微信公眾號＠內蒙古檢察）

內蒙古確診人數急增

內蒙古疫情升溫，昨日新增的151宗本土確診病例中，有144宗來自呼和浩特市，其餘分別來自包頭市、赤峰市、錫林郭勒盟、鄂爾多斯市及烏海市。另增226宗無症狀感染，其中呼和浩特市225宗、赤峰市1宗。

截至目前，內蒙古現有本土確診病例286宗，無症狀感染263宗，患者均在定點醫院隔離治療，所有密切接觸者都在指定場所集中隔離醫學觀察。

自昨日下午6時起，呼和浩特市調整中、高風險區，目前全市共有高風險地區78個、中風險地區14個。

呼和浩特市疾控中心黨委書記、主任劉智利介紹，呼和浩特市為中、高風險區域、隔離場所民眾設立「黃碼醫院」，主要保障發熱、常見病、非危急重症患者的就醫需求。孕產婦、新生兒統一安排送專門醫療機構就診，患者由專人專車或120救護車「點對點」閉環接送。

目前，位於呼和浩特市敕勒川國際會展中心的方艙醫院已搭建完畢，共安排1269張床位。此前，呼和浩特市已儲備方艙醫療隊醫生201名、護士794名，並從前期援外抗疫醫療隊和有抗疫經驗的醫護人員中選派了117名醫護人員，組成第一批入艙醫療隊，未來將根據方艙收治患者情況，隨時增派醫療隊。