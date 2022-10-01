北京增三宗本土個案　一貨車司機違規藏車內染疫　8人被立案調查

北京市29、30日新增三宗本土新冠肺炎個案，其中有一病例病毒確認屬於OmicronBA.5.2變異株，另一位則是來自京外的朱姓貨車司機。據了解，該司機以藏匿於於駕駛室後排、由他人代駕的方式，違規進入新發地市場，由於該市場曾爆發過聚集性疫情，市場目前已經將部分水果交易轉到臨時周轉區。



北京公安指出，協助朱某進京的貨車主人和另兩名人員、朱某在北京時經過的便利店、旅館和新發地市場相關人員，一共8人依法刑事立案調查。



9月30日北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者2宗，29日北京市也通報新增一宗本土確診個案，北京市政府通報該個案為病毒為OmicronBA.5.2變異株。

2020年北京新發地市場爆發一波聚集性疫情。（環球網）

其中一宗確診個案是豐台區新發地市場的貨車司機，在北京沒有常住地址。北京公安指，朱姓司機（47歲）曾到訪疫情中高風險區於9月28日晚進京送貨，在貨主王某某（42歲）及溫某（43歲）、林某某（37歲）的協助下，通過藏匿於駕駛室後排、由林某代駕的方式，違規進入新發地市場。朱某隨後出入市場內的飯店、便利店等場所。

相關飯店經營者孫某（男，34歲）、便利店店主胡某某（女，35歲）不落實掃碼測溫等防控措施，導致多名與朱某某同時空關聯人員密接隔離。在調查過程中發現，新發地市場工作人員王某某（女，44歲）、秦某某（男，42歲）未嚴格履行疫情防控責任，影響市場防疫工作。

北京公安指，朱姓司機等人的行為，嚴重違反疫情防控規定，造成疫情重大傳播風險。目前，豐台公安分局以涉嫌妨害傳染病防治罪，對上述8人依法刑事立案調查。為避免2020年的疫情重演，北京市新發地市場目前已經將部分水果交易轉到臨時周轉區。

2020年6月16日，一名與新發地市場有接觸史的男子接受病毒檢測。（Kevin Frayer/Getty Images）

此前北京多區已有近百日未出現新增本土個案。北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京疫情形勢「總體安全可控」，「但昨日和今日北京報告新增三例京外關聯本土新冠肺炎病毒感染者警示我們，越是假期，越是要繃緊防疫這根弦，疫情防控容不得半點鬆勁懈怠。」

請代駕、藏車內逃避防疫檢查案件多

據了解，如朱姓司機這樣藏匿於車內請代駕入京並非孤立。北京市公安局今年3月在全市範圍內展開「嚴打外圍卡口逃避防疫檢查帶道進京違法犯罪」專項行動。3月20日至今，全市已查控非法進京人員223人，其中專項行動查控120人，刑事拘留55人，行政拘留65人。

疫情｜北京警方查出223人逃避防疫檢查進京 55人遭刑事拘留

常見的違法方式就是代駕。當要到北京車輛駕駛員來自中高風險地區，不符合進京條件的情況下，有人充當代駕，駕駛相關車輛通行檢查站再幫助駕駛員採取翻越護欄、穿行林地、車內躲藏等方式逃避防疫檢查進京。

據了解，代價者可以從中賺取每車300元（人民幣，下同）至2000元不等的不法利益。

2020年大批出入過新發地市場的民眾到場接受病毒檢測。（Kevin Frayer/Getty Images）

3月24日，在距離竇店公安檢查站兩公裡處的高速路旁邊，民警發現有一男子從高速主路翻越隔離圍擋進入村莊，另一男子從村莊內翻越隔離圍擋進入高速主路駕車通往檢查站。民警立即將翻入捉住村莊男子，並通報該車情況，之後另一名男子在檢查站內也被查獲。

經查，崔某（男，52歲）因不符合進京政策無法進京，便約好代駕司機潘某（男，36歲）在距離檢查站附近的高速路邊進行交接，之後潘某通過徒步繞行的方式穿越村莊進入北京。此前，二人已被房山分局依法行政拘留。

房山警方也查獲一個非法代駕進京團體。警方指出，3月初以來，該團伙窩住在琉璃河地區附近賓館，以代駕進京為經濟來源。其中，穆某（男，35歲）負責在微信朋友圈發布代駕廣告，聯繫到代駕業務後給4名代駕司機發布任務，代駕司機收取500至800元代駕費，幫助車輛駕駛逃避防疫檢查。目前，該團體成員已被房山分局依法刑事拘留。

北京警方指出，違法犯罪行為第二項是一些來自中高風險地區司機，使用偽造、變造核酸檢測報告，駕駛車輛違規進京。第三則是是來自中高風險地區人員，採取翻越護欄、穿行林地等方式繞道進京，嚴重危害首都疫情防控工作，造成極大風險隱患。