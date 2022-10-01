網傳深圳全市將靜默三天　2名造謠者被刑拘　網民憂成都封鎖重演

9月29日網傳「深圳明天宣佈全市靜默3天」，許多網民轉發，也有深圳市民也開始重新安排國慶假期。深圳龍崗公安9月30日通報，經核，該信息不屬實。



不過，由於先前成都宣布「全體市民居家、全員核酸」形同封城的措施前，亦有網民指出「成都將要封城」被刑事拘留15日，亦有網民呼籲要深圳衛健委出面說明「要不要封城，要不要全員靜默?」



深圳龍崗公安指出，經查線民姚某某（男，26歲）為博取關注，一人使用兩個微信號，以對話的方式編造「深圳明天宣佈全市靜默3天」不實資訊，並截圖發送至微信群。

另外線民李某某（男，30歲）未經核實，將該截圖加工後進行轉發，造成大量傳播。目前，因散佈謠言擾亂公共秩序，姚某某、李某某已被公安機關依法處以行政拘留的處罰。

據深圳衛健委通報9月30日，深圳新增本土個案35宗，包括確診病例16宗和無症狀感染者19宗。

疫情｜深圳沙尾現確診者再封控居民不滿抗議與警方爆發衝突

▼▼▼深圳沙尾市民日前抗議反覆封控▼▼▼

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由於今年3月，深圳新稱66宗個案，在3月14日至20日期間實行全員三輪核酸檢測。全市巴士、地鐵停運，全市實行封閉式管理等「半封城」措施，是疫情發生以來，內地一線城市寄出最嚴格防疫措施。許多網民亦憂心會不會再次嚴管，因此「封城謠言」快速傳播。

深圳解封｜封城影響生活 在深台人：增萬宗能理解66宗真有必要？

由於今年8月底，成都一名暱稱為「熱帶雨林」的網民在微信透露，四川省成都市可能要進行「靜態管理」，結果被以「尋釁滋事」為由拘留15天。

成都卻在1日宣布，至4日開展全員核酸檢測，全體居民原則居家；當日中午當地出現搶菜潮，許多網民因此尊稱「熱帶雨林」尊稱為「熱總」，也有網民感謝他，「讓我事前囤足了生活物資。」

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許多深圳市民因此呼籲深圳衛健委如果真的有防疫政策的變動「盡快出面說明」，此前深圳沙尾也因居民不滿反覆封控出現千人抗議示威。

紐約時報：「封鎖」改為「靜態管理」防疫造詞引發不滿

據美媒9月30日報道，當局透過政治修辭來修飾防疫政策，例如把「封鎖」改為「靜態管理」，一些防疫宣傳口號和「造詞運動」已令不少民眾感到混亂和不滿。在上海，更有民眾以「荒誕」來形容進行限制時所使用的「非必要」一詞。



報道稱，據估計，自疫情後中國至少已出現120個與新冠相關的宣傳詞；當某些措辭可能讓大眾感到不安時，當局便會想出新的說法取以代之，如將「封鎖」一詞替換為「靜態管理」、「靜默」或「居家辦公」等。

從封鎖變「靜態管理」 紐時：中國為防疫「造詞」引發混亂及不滿