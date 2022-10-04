河南沈丘縣：舉報發熱病人獎勵5千　若確診陽性則升級為5萬元

河南省周口市沈丘縣周一（3日）發布公告，指為充分發揮發熱門診、基層醫療機構、酒店、藥店、飯店、商超、出租車等「哨點」監測預警作用，把握疫情防控主動權，決定全縣實施預警獎懲機制，發現發熱陽性人員，最多可獎勵5萬元（人民幣，下同）。



公告指出，「哨點」掃碼發現黃碼人員，查驗行程碼發現有中高風險地區旅居史人員，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵200元；發現並上報紅碼人員，一人次獎勵500元；同時，「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施的，一人次獎勵5000元。

公告表示，「哨點」發現有中高風險地區旅居史的發熱病人，及時上報並落實臨時管控措施，後經核酸檢測確診為陽性的，一人次獎勵5萬元。此外，為了鼓勵對「哨點」掃碼、驗碼工作進行監督，凡發現不掃碼、驗碼，隨意進入相關場所的，舉報並查實，每宗獎勵第一舉報人100元。

不過，上述公告內容就引發網不少爭議：

「我想知道這錢從哪裡來」。



「意義何在？」。



「又一個發家致富的財路」。



「發現了自己都成密接啦 」。



「為什麼呢？不理解」。

