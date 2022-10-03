疫情｜內地增655宗本土感染　上海：7天內低風險區旅居史需3日2檢

內地疫情反彈，國家衛健委公布，內地昨日（2日）新增655宗本土感染。



內地新增240宗確診病例，其中189宗為本土個案，包括內蒙古80宗，四川45宗，廣東19宗，湖南8宗，雲南、西藏各6宗，福建、寧夏各4宗，山西、貴州各3宗，北京、江蘇、重慶各2宗，天津、遼寧、上海、山東、陝西各1宗；其餘51宗為境外輸入病例。

同日，新增570宗無症狀感染，其中本土佔466宗，分別來自寧夏、西藏、四川、新疆、貴州、雲南、廣東等25個省市自治區；其餘104宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例2929宗，累計報告確診病例251040宗，5226人病亡。

上海：新增閉環管控中感染者多為外省感染者

上海市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，近日上海報告的閉環管控中發現的本土陽性感染者，多數為外省通報陽性感染者在滬的密切接觸者，或外省市通報協查的密切接觸者，被落實隔離管控中發現核酸檢測異常。

正值國慶假期，來滬返滬人員增多，人員流動頻繁。對於來滬返滬人員，上海市建議中高風險區及實施靜態管理區域的人員應暫緩出入上海市，待所在地區風險等級降至低風險或解除靜態管理措施後再到上海。

上海要求，7日內有疫情高風險區旅居史的來滬返滬人員，抵滬後實施7天集中隔離醫學觀察；7日內有疫情中風險區旅居史的，抵滬後實施7天居家隔離醫學觀察（或採取集中隔離醫學觀察）；7日內有低風險區旅居史的，抵滬後完成3日2檢，做好健康監測。