連續3日發布寒潮預警　中央氣象台：今明冷空氣南下結束高溫天氣

中央氣象台今日（4日）上午6時繼續發布寒潮藍色預警。受強冷空氣影響，西北地區東南部、江淮、江漢、江南等多地，未來幾日會先後降溫6至10℃，局地降溫最多達18℃以上。



中央氣象台預計，今日上午8時至周四（6日）晚上8時，西北地區東南部、華北南部、黃淮、江淮、江漢、西南地區東部和江南大部等地將先後降溫6至10℃。其中，黃淮南部、江淮、江漢和江南北部等地部分地區降溫12至16℃，局地降溫幅度可達18度以上。

周四至周五（7日）早晨，最低氣溫0℃線將位於華北北部至遼寧中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北中部、河南南部至蘇皖北部一帶。

冷空氣繼續南下，南方高溫天氣將結束。（新華社）

據悉，今早冷空氣前鋒已抵達長江一線，長江以北大部地區降溫6至10℃，部分地區降幅12至18度。值得注意的是，內蒙古二連浩特10月1日最高氣溫30.2℃，打破10月同期歷史最高值，但10月3日最高氣溫僅6.8℃，短短兩天降溫幅度超過20度。

上海市通知，北方南下的強冷空氣已開始影響該市，當地氣溫將明顯下降，今晚將降至２０℃。

南方天氣仍然炎熱，但內蒙古、新疆高原近日先後降雪。9月29日、30日，新疆喀納斯景區迎來首場大範圍降雪；10月1日，新疆烏魯木齊、昭蘇大草原上的夏塔峽谷大雪紛飛，降下今年第一場秋雪；2日，內蒙古大興安嶺的大黑山降下入秋以來第二場雪。

中央氣象台消息，今日早晨，氣溫0℃線位於山西北部、河北北部、遼寧北部一帶，但浙江南部、江西大部、福建、廣東中北部和東部、廣西東北部等地仍有35℃以上的高溫天氣，其中，江西中南部、福建大部和廣東北部等地的部分地區高溫可達37℃以上。

中央氣象台預計，今明兩天冷空氣將繼續南下，南方高溫天氣將結束。