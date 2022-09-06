旱災｜鄱陽湖提前進入極枯水期　跌穿8米刷新歷史同期最低水位

持續的高溫天氣引發乾旱。今年7月以來，中國最大淡水湖「鄱陽湖」的水位持續下降，提前在8月初進入枯水期。

今日（6日）上午8時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.99米，鄱陽湖提前進入極枯水期，為1951年有紀錄以來歷史同期最低水位；湖區通江水體面積僅310平方公里。



截至今日上午8時，鄱陽湖都昌站水位7.97米、星子站水位7.99米，均跌破8米。

江西省水利廳官網援引省水文監測中心消息稱，8月以來，受持續高溫少雨和長江來水偏少共同影響，鄱陽湖水位快速下降。 繼8月6日、8月19日最早進入枯水期、低枯水期後，鄱陽湖再次刷新進入極枯水期最早紀錄，較原紀錄（2019年11月30日）提前85天，較有紀錄以來平均出現時間提前115天。

鄱陽湖水位從12米退至8米，僅用31天，歷史罕見，鄱陽湖日均退幅0.13米，日最大退幅0.33米，2022年為有紀錄以來由枯水位退至極枯水位最快的年份。

8月6日，星子站水位退至11.99米，為有紀錄以來同期最低水位，2022年成為1951年有紀錄以來最早進入枯水期（12米以下）的年份。8月19日，星子站水位退至9.99米，為1951年有紀錄以來同期最低水位，鄱陽湖提前進入低枯水期（10米以下）。

鄱陽湖水文水資源監測中心今日上午10時17分發布干旱藍色預警。據介紹，7月以來，江西全省持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少6成。受降雨偏少及長江乾流水位偏低影響，鄱陽湖水位持續下降；今日星子站的水位降至7.99米，進入極枯水期，達到枯水藍色預警標準，預計未來一段時間內鄱陽湖水位將繼續走低。

江西省水文監測中心表示，未來一周，江西省仍以高溫少雨天氣為主，加之長江流域來水偏少，鄱陽湖水位仍將持續走低。