中央氣象台發布史上最早寒潮預警　原來並非冷空氣來襲咁簡單？

一股強冷空氣將自北向南為中國中東部帶來大範圍強降溫，內蒙古、黑龍江、吉林、河南、湖北、安徽等部分地區降溫幅度可達18℃以上。

今日（2日）上午10時，中央氣象台發布寒潮藍色預警，成為史上最早的寒潮預警，預計今日起至周四（6日），中東部大部地區氣溫普遍下降8至12℃。



受強冷空氣影響，預計今日下午2時至周四晚8時，中東部大部地區氣溫普遍下降8至12 ℃。周四至周五（7日）早晨，最低氣溫0 ℃線將位於華北北部、東北地區中部一帶，最低氣溫10 ℃線將位於四川東北部、湖北北部、河南南部、山東南部一帶。

寒潮，簡單來說就是冷空氣來襲。然而，並非所有冷空氣都叫寒潮。中國天氣網氣象分析師閔裕秋介紹，寒潮是冷空氣的一種，是冷空氣中的「王者」。根據強弱程度，國內將冷空氣分為四個等級，弱冷空氣、較強冷空氣、強冷空氣和寒潮。

內蒙古、黑龍江、吉林、河南、湖北、安徽等部分地區降溫幅度達18℃以上。（中央氣象台）

如何界定寒潮？

中央氣象台副首席預報員楊舒楠介紹，寒潮天氣過程是一種大規模的強冷空氣活動過程。根據冷空氣國家標準，使某地的日最低氣溫24小時內降溫幅度≥8℃，或48小時內降溫幅度≥10℃，或72小時內降溫幅度≥12℃，且使該地日最低氣溫≤4℃的冷空氣活動為寒潮。不過，因各地受地理環境和氣候條件影響，寒潮標準也會有所不同。

本次冷空氣未達寒潮標準也發布預警，中央氣象台首席預報員張濤解釋，今年國慶節前後，中國南北方升溫明顯，多地氣溫創新高，該股冷空氣勢力非常強勁，將會為中東部大部地區造成劇烈降溫。

由於劇烈降溫可能會對交通出行、生產生活有不利影響，從服務角度考慮，預報員可以酌情發布寒潮預警。

10月1日，旅客在哈爾濱火車站出行。由於劇烈降溫可能會對交通出行、生產生活有不利影響，預報員可以酌情發布寒潮預警。（新華社）

寒潮最頻發的時期並非最冷的時候？

寒潮最早始於9月下旬，最晚可到次年5月。中國天氣網統計分析近11年中央氣象台發布寒潮預警的情況，發現11月寒潮過程最多，其次為12月和3月，最冷的1月和2月反而較少。

楊舒楠解釋，春秋季屬於季節轉換時段，夏季風與冬季風切換，天氣系統及冷空氣活動頻繁，導致氣溫起伏比較劇烈。

尤其是秋季，前期基礎溫度比較高，一次冷空氣開始之前往往出現明顯升溫，冷空氣影響後降溫幅度非常大，容易形成「斷崖式」降溫，相對容易達到寒潮標準。相反，隆冬時節的氣溫本來就低，冷空氣來襲時降溫幅度往往有限，達到寒潮標準的情況相對較少。

2021年11月4日，寒潮來襲，新疆烏魯木齊市迎來一場降溫降雪天氣，氣溫驟降。（新華社）

寒潮強時可抵達華南

影響中國的寒潮一般來自新地島和冰島附近，大約95%的寒潮在西西伯利亞累積加強，然後兵分三路影響中國，一般可以影響到長江中下游及江南地區，甚至能抵達華南。

楊舒楠介紹，中國大部分地區都能受到寒潮天氣的影響，除青藏高原、雲貴高原寒潮過程較少外，其他地區均有明顯寒潮天氣，尤其是西北地區、東北地區、華北地區以及長江中下游地區最能感受到寒潮的威力。

2016年1月21日至25日，霸王級寒潮席捲中國，多地累計降溫幅度達12至18℃，局部超過18℃，氣溫0℃線南壓到華南中部一帶，廣州、南寧均有降雪。受此次寒潮過程影響，降溫幅度在6℃以上地區覆蓋面積佔國土面積的90.1%，影響11.8億人。

2021年12月26日，廣西融水苗族自治縣桿洞鄉黨鳩村被積雪覆蓋。（新華社）

寒潮會造成大範圍急劇降溫、大風和雨雪天氣，對農業、牧業、交通、電力和人類健康都有影響。為了防禦和減輕氣象災害，在寒潮來襲前，氣象部門會發布寒潮預警，提醒公眾做好防範措施。

據《中央氣象台氣象災害預警發布辦法》，寒潮預警分為藍色、黃色、橙色三級，最高級別為橙色。同時，各省區市會根據當地特色和氣候特點，發布各自的氣象災害預警信號，一般包括藍、黃、橙、紅四級預警信號。