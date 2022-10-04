重陽節連續五年返鄉為村裏老人燉菜　孫老闆：買了10隻雞50斤粉條

10月3日在鄭州開愛心燴麵館的孫合理，連續第五年在重陽節返鄉宴請老家河南周口的村裏老人吃麵過重陽節。



孫合理表示，他看菜園裡面的冬瓜成熟了，他又買了10隻雞、50斤粉條還有100塊錢的饅頭準備連燉3天，邀請村裏70歲以上的老人們度過一個快樂的重陽節。網民稱讚孫合理「實踐重陽節敬老的意義。」



據了解，孫合理在河南經營一家鄭州老式燴麵館，在地方小有名氣，是一家愛心燴麵館，一碗8元的燴麵特別招待農民工、環衛工和65歲以上老人5元一碗；重度殘疾人、低保戶和五保戶3元一碗；更有免費的「愛心麵」給需要的人。

不過，孫合理也曾因為便宜的麵價被同行找碴，但他仍堅持善舉。每年元旦還會給鄭州當地的孤寡老人送羊肉，今年（2022年）是第12年。

孫合理表示，這是他連續第12年送愛心羊肉，12年來已送出5000斤羊肉，最高的一年送出500斤羊肉。孫合理分享，自己是吃百家飯長大的農村娃，現在也能掙錢了想感恩回饋社會，會堅持把愛心羊肉這件事做下去。

不過受疫情等影響，孫合理的麵館一度經營不下去，但他的善行也被房東看到，主動給他減房租。今年4月，孫合理交房租時，房東大姐得知他現在的困境主動給他減免4000元房租，去年房東大姐也曾兩度減免他的房租，支援他把善事做下去。

網民點睇：

有愛之人！孫合理飯店生意火爆必須非常合理！

重陽節要敬老尊老愛老。

善良的人希望都會擁有更好的回報了其實我覺得堅持五六年都為老人做菜，真的是很有意義。 ​

