重陽節10大宜忌　登高記緊全家同行 媽媽誤做呢件事更恐招來惡運

明天就是農曆九月初九重陽節，相傳重陽節的起源來自先秦時期，春秋中記載，農民於九月份豐收之時會有祭天祭祖的活動，同時舉行登高活動，離開平日生活的環境，躲避凶氣。至現時仍有不少爸爸媽媽都會帶同子女一起登高祭祖，不過原來重陽節也有不少注意事項，稍一不慎就有可能誤觸禁忌，各位家長記得留意！



宜喝菊花酒、頭帶茱萸

「九」在易經中是代表「陽」的數字，而農曆九月初九的重陽節就是極陽剛的日子；另外「九」也是數字最大數，有長久長壽的含義，在古代也被稱為「敬老節」。漢代流傳，人民在這天會喝菊花酒，同時頭帶茱萸，代表延年益壽的意思。

菊花（網上圖片）

登高需全家同行

重陽節的傳統習俗亦包括登高，也就是到野外去登山，意即離開平日生活的環境，躲避凶氣的捕捉。相傳這一天裡會有瘟氣降臨，人們要離開自己的家，盡可能到高處去，才能平安。而王維《九月九日懷山東諸弟》一詩中，「遙望兄弟登高日，遍插茱萸少一人」這句所記的就是全家人登高的活動，強調要全家一起躲避，檢查有否遺留家庭成員，被丟下者或會被瘟神捉走。

（顏銘輝攝／資料圖片）

可吃應節食品

別以為中秋節及農曆新年等大節日才有應節食品，原來在重陽節日，也可以自製「重陽糕」。重陽糕又名「花糕」，主要食材包括糯米粉、粳米粉、赤豆、白糖，中間會夾上青果、小棗、核桃等乾果，亦會夾有如蘋果脯、桃脯、杏脯等，「糕」取其音義為「高」，寓意步步高升、壽高九九。

另外內地某些地方亦有在重陽節食蟹的習俗。中秋剛過，北方蟹正為當造之時，重陽前後，西北風起，雌蟹飽滿，雄蟹膏肥。因此，秋季亦是吃大閘蟹的好季節。

忌說節日快樂

至於忌諱方面，在九雙疊的數字裡，兩陽相逢是大凶日，傳統上舉辦的一系列節慶活動全為鎮住凶氣、逢凶化吉而設，寓意辟邪避凶。所以在這日跟別人說「佳節愉快」就顯得不太適合，如果祝福他人「身體健康」、「全家平安」、「平安健康」會比較妥當。

不可行房

九是陽數的極限，過後便是陰數，若習俗當日夫妻同床行房，容易出現陰陽不調和，甚至不容易生小孩。因此對於有生育計劃的夫婦，此日切忌不要行房。

忌煮飯

重陽節是敬老節，應該讓媽媽好好休息。如果要在家中吃飯的話，還是叫外賣會比較好，讓各位辛苦的媽媽在這一天可以好好放鬆一下。

（photoAC圖片）

忌送菊花

菊花一般用作祭拜祖先祖掃墓，若誤送菊花予長輩，對方有機會誤解好意，錯以為希望他生病住院。如果在重陽節想獻上祝福，不妨改送有長壽好寓意的劍蘭，康乃馨也可以表達感恩之情。

出嫁女兒忌回家

在民間俗語「回家過重陽，死她婆婆」的說法，九月重陽節忌諱出嫁不到三年的女兒，不要回娘家。不過如果真的有要事要回家，各位乖乖囡只要帶著麵線與百合花，象徵長命百歲好寓意，也可以化解。

兩男忌談公事

男性屬陽，在這天極陽的日子裡再碰上兩位男性談公事，很容易出現硬碰硬的局面，不僅事情談不攏，還可能出現不愉快的口角。