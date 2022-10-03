重陽節｜飲菊花酒可避疫？食糕點取代登高？乘載孝道的重陽美食

農曆九月初九，被稱為「重九」，又因為古人以「九」為陽數，所以這天被叫作「重陽」。在民俗觀念中「九」是最大的數字，有長久長壽的含意，所以早在西漢時期，宮廷就有過重陽的風尚，在這天舉行活動祈求長壽。到了當代，重陽節仍是祭祖敬老的重要節日，登高賞菊、飲菊花酒、吃蓬餌（即重陽糕）的習俗也流傳至今。



重陽節登高望遠 飲菊花酒避疫

關於重陽節的起源，最膾炙人口的就是桓景的故事。據南朝梁吳均《續齊諧記》記載，東漢時期，汝南縣出現一隻引發瘟疫的妖魔，當地人桓景的父母因此病故。桓景於是拜在仙人費長房門下，不懈修煉，勢要除魔。

某日，費長房告訴桓景：「九月九日，帶來瘟疫的妖魔會再次降臨你的家鄉，可教家人縫製布囊，內盛茱萸，系之臂上，屆時登山飲菊花酒，災禍可消。」

菊花盛放於秋季，經霜耐寒，本身有祛風明目、清熱解毒的功效，釀成酒後更可以養肝、健腦、延緩衰老。古人因此有釀菊花酒送禮的習慣，用以祝福親朋好友長壽。（視覺中國/當代中國授權）

桓景依言行事，果然，妖魔聞到茱萸香和菊花酒氣，不敢上山接近眾人。桓景便立即衝下山和妖魔搏鬥，最終把妖魔殺死。從此，九月初九重陽節登高避疫，飲菊酒、插茱萸的風俗就流傳下來。另外，又由於「九九」諧音是「久久」，有長久之意，所以現今人們會在此日進行祭祖與敬老崇孝的活動。 ​

重陽時節，正是菊花怒放之時，文人便將九月稱為「菊月」。「菊月」除了要登山賞菊，還要飲用釀製的菊花酒。全因秋冬之時，百花殘敗，唯獨菊花茂盛，於是被視為是生命力的象徵；菊花釀造的美酒，也被看作是祛災祈福的「吉祥酒」。

故每逢重陽，古人以菊花汁加上中藥材如當歸、枸杞等釀酒，留待明年再喝，今年則飲用上一年釀製的菊花酒。

重陽時節蟹肉肥 最是鮮美時候

俗話云:「九月團臍十月尖，持螯飲酒菊花天」。秋天本是食螃蟹的季節，重陽前後更是最佳時候。這時的螃蟹已經熟透，脂滿膏肥、肉厚肥嫩，為一年之中最鮮最美，再搭配清甜的菊花酒，便成一頓美食盛宴。

重陽節是「孝心節」，為長輩準備鮮美大閘蟹，溫熱的菊花酒，老人家便可和暖過秋冬。（香港01旅遊）

九九重陽吃花糕 步步高升好意頭

重陽要登高，但中國並不是所有地方都有「高」可登，於是古人就由「登高」一詞想到了「吃糕（高）」，以食用糕點代替爬山，同時也有着步步高升的吉祥喻意。

這種專在重陽食用的糕點，被命名為「重陽糕」，古時叫作「蓬餌」，又被稱為花糕、菊糕、五色糕等等。這款糕點沒有一個統一食譜，因地而異，製法較為隨意，但大多數都會以米粉、果料作為原料。

為了美觀，市面上的重陽糕大多都是五顏六色的，糕面插上五彩小旗，再灑上一些桂花或香菜葉；中間則夾有青果、小棗、核桃仁之類的乾果仁，又或是杏脯、烏棗之類的蜜餞。

民以食為天，中國人總在應節食物中傳承傳統文化，就像重陽美食承載了人們追求長壽、祈求家人健康的美好願望，已經不單止是節日美味，更是一種心情的表達

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