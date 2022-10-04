北京馬拉松停辦兩年下月復辦　跑手需完成打針　比賽前後核酸檢測

北京馬拉松已因疫情停辦兩年，主辦方3日（周一）宣布，今年將於11月6日恢復舉行。根據組委會規定，大眾選手只開放給北京常住人口報名，跑手於起跑後不必戴口罩，防疫要求包括跑手需完成疫苗接種及接受核酸檢測等。



北京馬拉松已因疫情停辦兩年，主辦方3日（周一）宣布，今年將於11月6日恢復舉行。（北京馬拉松@微博）

北京馬拉松由中國田徑協會與北京市體育局主辦，這是北京馬拉松因疫情在2020年和2021年改為線上賽以來，首次確認恢復比賽。

本屆北京馬拉松參賽規模3萬人，只設42.195公里馬拉松項目，賽事的起點為天安門廣場，終點為奧林匹克公園景觀大道，比賽路線沿途經過東城區、西城區、海淀區、朝陽區。

本屆北京馬拉松面向的大眾選手，僅限年滿20歲的北京市常住人口，還要求在過去4年期間，馬拉松賽完賽有效成績在6小時內或半程馬拉松賽完賽有效成績在3小時內。此外，組委會還將邀請國內優秀專業選手作為賽事特邀運動員參加比賽。

選手須符合多項防疫政策要求，其中包括須在領取參賽物品前7日內未離京且領物後至比賽日期間不離京；賽前10日內流行病學史篩查無異常；健康碼無異常；完成全程新冠疫苗接種；在領取參賽物品當日，出示24小時內核酸檢測陰性證明。

此外，選手須在賽前7日內每日登錄賽事官網進行個人健康情況申報；在11月6日比賽日入場時，出示24小時內核酸檢測陰性證明，並在賽後48小時內完成一次核酸檢測。

在賽事期間，選手須佩戴口罩，保持1米以上社交距離，起跑後可以不佩戴口罩。