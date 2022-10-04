疫情｜烏魯木齊封城市民不准出城　新疆暫停所有離疆客運列車

新疆烏魯木齊市4日（周二）宣布，為防範疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開烏魯木齊市，暫停全疆離疆客運列車。



烏魯木齊市當局發布的公告指，烏魯木齊市各區縣人員暫不離烏。外出就醫等特殊情況的人員，由區（縣）疫情防控指揮部組織專家評估，市疫情防控工作指揮部審批後報自治區指揮部備案。特殊情況需要進京的人員，由自治區疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制進行溝通協調。

公告指，經批准，可以對離烏返校學生群體採取專列、包機運輸，離烏返校學生和符合離烏條件人員需在離烏前進行5天集中健康監測，每日開展1次核酸檢測，健康監測期間無異常，點對點閉環運至站場離烏。在離烏交通站場和公路卡口，由醫務人員對符合離烏條件人員再進行一次單人單管核酸檢測和抗原檢測，憑陰性結果離烏。

公告稱，要嚴防鐵路外溢風險，暫停全疆離疆客運列車，後期視情況動態調整。對於符合條件的出疆專列，開車前再對離烏人員進行1次單人單管核酸檢測，在列車抵達哈密站前完成檢測，若檢測結果未出，必須等待核酸檢測結果陰性後方可繼續前行。

公告稱，要嚴防公路外溢風險，繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。對烏魯木齊市和其他涉疫地區自駕出城人員一律勸返，嚴把公路離烏公安檢查關口。

公告並未說明以上措施的結束時間，僅稱「措施將根據情況變化及時調整公布」。

庫爾勒市：市民非必要不出城

新疆巴音郭楞蒙古自治州下轄縣級市庫爾勒市的市委副書記王清玉4日表示，庫爾勒市應對疫情採取的防控措施不夠科學精準，應變能力不足，反應速度不夠快，沒有第一時間完全阻斷傳播鏈，致使疫情不斷反覆，造成了更大的防控難度、更長的防控時間，給全市人民群眾的工作和生活都帶來了極大的不便。王清玉說：「對此，我們深感自責、愧疚，也深表歉意。懇請廣大市民繼續支持配合疫情防控工作」。

王清玉稱，近日庫爾勒市已發生多宗疫情風險向疆外其他省市外溢的情況，為堅決防止疫情外溢擴散，出庫公路檢查站將實施嚴格管控措施，出庫客運車輛和私家車輛一律不得通行；出疆鐵路班列和民航航班已停止運行；廣大市民非必要不離庫，對因就醫就學確需離庫、離疆的，嚴格按照相關流程審批。解除時間將及時向社會公告。

新疆3日（周一）無新增確診病例，新增本土無症狀感染者38宗，其中烏魯木齊市佔10宗，庫爾勒市佔6宗。