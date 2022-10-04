新冠病毒存在「物傳人」被推翻？　內地專家：機率微乎其微

內地當局曾多次於冷鏈環境及境外包裹中檢出新冠病毒陽性，並明確了「物傳人」這一傳播途徑。不過，新疆疾控中心首席專家倪明健近日指出，「物傳人」的機率微乎其微，新冠病毒並不存在真正的「物傳人」。



新疆疾控中心首席專家倪明健近日指出，「物傳人」的機率微乎其微，新冠病毒並不存在真正的「物傳人」。（新華社）

據「新疆新聞網」消息，倪明健說，新疆疫情防控形勢仍存在不確定性，而隨著陽性感染者的不斷檢出，廢棄物、垃圾、物品表面檢出陽性可能性增加，很多人對物傳人存有疑慮。

倪明健進一步指出，「在此，我們可以明確地告訴大家物傳人的機率微乎其微，不存在真正的物傳人，即使物體表面存有活體病毒，發生傳播也是因為我們不注意手衛生，接觸物品之後觸碰了眼、口、鼻粘膜造成的感染。」

倪明健稱，現有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面，病毒在物品表面不會增殖，在常溫條件下病毒短時間內會降解，失去活性。在不同的物品表面病毒存活的時間也有差異，一般不超過24小時。冷凍食品被污染後，病毒的存活時間會長一些，所以採購冷凍食品時應盡量減少觸摸或佩戴丁腈手套，注意手部衛生，冷凍食品煮熟後均可放心食用。

倪明健稱，現有研究表明，新冠病毒感染者排出的病毒可以污染物品表面，病毒在物品表面不會增殖，在常溫條件下病毒短時間內會降解，失去活性。（新華社）

倪明健表示，一旦家庭內出現感染者，居家物品可能會沾染病毒，家庭成員不注意個人防護和手部衛生，接觸物品，觸碰粘膜可能會造成感染，目前常用的消毒劑可以快速滅活新冠病毒。

倪明健強調，控制新冠疫情要側重防範人與人之間的傳播，物體不會直接傳播，但可通過接觸感染，少接觸、勤洗手、常消毒可有效避免物傳人的情況發生。