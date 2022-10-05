疫情｜內地增970宗本土個案　新疆稱此輪疫情歷史上防控難度最大

國家衛健委公布，內地昨日（4日）新增970宗本土感染，新疆烏魯木齊市4日（周二）宣布，為防範疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開烏魯木齊市，暫停全疆離疆客運列車。



新疆自治區副主席劉蘇社表示，7月30日開始的此輪疫情是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。



內地新增273宗確診病例，其中223宗為本土個案，內蒙古64例，廣東34例，四川32例，雲南23例，江蘇22例，重慶10例，寧夏7例，山西6例，西藏5例，陝西5例，湖南4例，北京3例，天津2例，河北1例，黑龍江1例，浙江1例，安徽1例，山東1例，河南1例；境外輸入50宗。

同日，新增861宗無症狀感染，其中747宗為本土，內蒙古243例，新疆91例，天津57例，雲南50例，西藏37例，四川34例，寧夏29例，廣東24例，江蘇18例，湖北18例，貴州17例，；其餘114宗為境外輸入。

呼和浩特市確診個案急增。（內蒙古檢察）

截至10月4日，內地現有確診病例2,876例（其中重症病例18例），累計治癒出院病例243,518例，累計死亡病例5,226例，累計報告確診病例251,620例，無現有疑似病例。

內蒙古新疆疫情嚴峻

內蒙古、新疆疫情嚴峻。內蒙古確診人數急增，呼和浩特市敕勒川國際會展中心的方艙醫院已搭建完畢。新疆烏魯木齊市4日（周二）宣布，為防範疫情風險外溢傳播風險，烏魯木齊市各區縣人員暫不離開烏魯木齊市，暫停全疆離疆客運列車。

公告稱，要嚴防公路外溢風險，繼續暫停全疆省際客運班線和省際包車業務。對烏魯木齊市和其他涉疫地區自駕出城人員一律勸返，嚴把公路離烏公安檢查關口。公告並未說明以上措施的結束時間，僅稱「措施將根據情況變化及時調整公布」。

10月4日晚，新疆自治區人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發佈會。自治區副主席劉蘇社表示，7月30日開始新疆發生新一輪新冠肺炎疫情，短時間內傳播蔓延至13個地的37 個縣（市、區）和兵團4個師的15個師市團場，是新疆歷史上傳播速度最快、涉及面最廣、感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件。

新疆官方稱此論疫情歷史上防控難度最大。（人民視覺）

他表示，此輪疫情在8月底得到了有效控制，取得階段性成效。但由於部分地區產生鬆懈麻痺思想，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情發生反彈。新疆伊犁封閉月餘 網民爆料孩子發燒無法送醫、隔離睡在操場帳篷

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新疆巴音郭楞蒙古自治州下轄縣級市庫爾勒市的市委副書記王清玉4日則道歉稱，庫爾勒市應對疫情採取的防控措施不夠科學精準，應變能力不足，反應速度不夠快，沒有第一時間完全阻斷傳播鏈，致使疫情不斷反覆，造成了更大的防控難度、更長的防控時間。

王清玉稱對全市人民群眾的工作和生活都帶來了極大的不便。王清玉說：「對此，我們深感自責、愧疚，也深表歉意。懇請廣大市民繼續支持配合疫情防控工作」。

烏魯木齊市、伊犁州伊寧市、巴州庫爾勒市、吐魯番市高昌區、塔城地區烏蘇市近日陽性感染者增加較多，個別地方疫情反彈還相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻複雜。