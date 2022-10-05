中央氣象台續發寒潮預警　多地降下今秋首場雪「一夜換季」

本港過去一日錄得63年來最熱重陽節，與此同時，內地多地紛紛降下今年入秋後的第一場雪，不少網民直呼「一夜換季」。



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受到強冷空氣影響，內地多地近日迎來「斷崖式」降溫，河南、湖北北部、安徽北部、江蘇北部等地最高氣溫均接近或打破10月上旬的最低紀錄。

內蒙古阿爾山、錫林郭勒，四川黃龍、四姑娘山，黑龍江漠河，吉林長白山，河北張家口，新疆喀納斯等地更是降下今年入秋後的第一場雪，變成銀裝素裹的世界。

對於這一波降溫，不少網民都表示「好冷」：「昨天30度，今天就10度，好冷」、「你在北方的寒夜里大雪紛飛，我在南方的艷陽里四季如春」；但不乏有廣東網民表示，「廣東仍然還是穿短袖吹空調呢」、「救救廣東地區的寶寶吧」。

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此外，中央氣象台今早（5日）6時繼續發布寒潮藍色預警，預計10月5日08時至10月6日20時，江南大部、西南地區東部、華南北部、青海北部和東部等地部分地區將先後降溫4-6℃，局地降溫幅度可達8℃以上。

最低氣溫0℃線將位於華北北部至遼寧中部一帶，最低氣溫10℃線將位於四川東北部、湖北南部、河南南部至蘇皖北部一帶，南方的江南等地氣溫將會大範圍創下立秋後新低。