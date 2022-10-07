疫情｜湖南張家界1人確診即封鎖　限制遊客離開隔離須自付食宿費

十一假期已經過半，為防控假期過後的疫情，各地已祭出新規，規定從疫區（中高風險區）返回的人員必須進行7天集中或居家隔離。內地昨（6日）新增1,483宗本土感染，除雲南西雙版納傳有近千名遊客滯留外，湖南張家界出現1宗確診個案，部分區域實施靜態管理，傳出逾百遊客抗議。



內地新增216宗本土確診病例，其中183宗為本土個案，包括四川42宗，廣東41宗、內蒙古13宗，山西8宗，海南7宗，湖南、寧夏各6宗，北京，江蘇、浙江、西藏、陝西各5宗，其餘分布在天津、河南、湖南等地；另有72宗為境外輸入病例。

北京新增5宗本土確診個案。假期將結束，中共20大將於9日後展開，北京疫情引發關注。北京市疾控中心6日宣布，國慶假期後，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

北京疫情呈現「兩下降」態勢。圖為5月20日，新發地市場的核酸檢測點。 （新華社）

內地新增1,267宗本土無症狀感染，其中661宗來自內蒙古，其餘分別來自新疆、天津、湖北、四川、陝西、廣東等28個省市自治區；另有101宗境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例 2957 宗，累計報告確診病例252137宗，5226 人病亡。

內地多個景區限制遊客離開 湖南張家界要求遊客自費隔離

湖南旅遊城市張家界市6日確診1宗個案，宣布實施「靜態管理」形同封鎖。火車站、機場等地遭管控，傳出數百名遊客的健康碼變成「紅碼」無法離開，遊客須自6日開始實施3天2檢，且有24小時核酸證明才能離開。網上傳出有過百遊客至當地市政府抗議要求離開。

此外，遊客滯留期間的酒店費用需自行負擔，有遊客提到還沒有觀光就被隔離，更須支付酒店隔離一晚住宿120元和三餐58元（人民幣，下同）。



另一個同樣位於湖南的知名景區鳳凰縣城也傳出有四宗確診個案，實施「臨時性靜態管理」，但鳳凰縣城除強調是「針對性管理」外，也對因此耽擱行程的遊客致歉。鳳凰縣城稱，所有因為本次疫情而滯留鳳凰古城旅遊區的遊客將免費享受2023年度鳳凰縣全境A級景區暢遊。



此前與緬甸、老撾接壤的的雲南西雙版納再現疫情，當局對涉疫區域實施靜默管理，並要求自周二（4日）下午2時起「非必要不離州」，確需離州的需進行5天健康監測。雲南西雙版納機場旅客一度與穿著「大白」(防護服)的武警爆發衝突。