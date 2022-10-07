黃金周｜內地10月6日鐵路載客642萬人　較前2年同期近乎腰斬

國家鐵路集團有限公司周五（7日）表示，10月6日，全國鐵路共傳送旅客642.1萬人次，開行列車8135列；預計10月7日全國鐵路傳送旅客745萬人次，計劃開行列車8386列。

《香港01》翻查上年數據對比發現，10月6日鐵路傳送旅客較上年同期（1155萬人次）縮水44.4%。



較2020年 首日少3成半、總體少46%

據官媒央視此前報道，今年10月1日，全國鐵路共傳送旅客970.4萬人次。該項數據較2021年同期（1599.5萬人次）縮減39.3%，較2020年同期（1509萬人次）也縮減35.7%。

國鐵集團早前表示，2022年自9月28日至10月8日，為期11天，全國鐵路預計發送旅客6850萬人次，預計日均發送旅客623萬人次。

2022年10月1日是內地國慶假日，圖為廣州南站高鐵站的人群。（CFP）

《香港01》翻查數據計算發現，2022黃金周鐵路預計發送旅客總人次（6850萬人次）較2021年同期（1.1億人次）縮減37.7%，較2020年同期（12687萬人次）縮減46.0%，較2019年同期（1.38億人次，未包含當年10月8日）縮減50.4%。

國鐵：整體保持平穩態勢

國鐵集團客運部負責人表示，今年國慶黃金周，鐵路客流以探親流、旅遊流、短途流為主，整體上保持平穩態勢。按照國務院聯防聯控機制規定，2022年9月10日至10月31日，旅客進站乘車需持48小時核酸陰性證明，旅客要提前做好相關準備。