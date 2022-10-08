鼓勵大學生當兵　甘肅獎勵每人4.6萬　更可貸款高達千萬

中國近年鼓勵大學生踴躍當兵，甘肅近日就發布政策，實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，畢業生發放7000元（人民幣，下同）或1萬元，在校生發放5000元或7000元。



據《澎湃新聞》報道，近日印發的《甘肅省激勵大學生等參軍入伍政策措施》稱，在落實好國家有關徵兵政策的基礎上，實行大學生參軍入伍一次性獎勵金制度，大學本科畢業生發放1萬元、專科畢業生發放7000元獎勵金；在校生（含新生）按照本科7000元、專科5000元發放獎勵金。

《措施》指，從甘肅省入伍的普通本科畢業生退役後，所在高校具備碩士研究生推免資格的，在退役2年內應獲得推薦免試該校碩士研究生資格。

中國自2020年首次實施一年兩次徵兵。（資料圖片）

其他福利還包括退役後自主創業的大學生，享受稅收優惠，3年內免繳行政事業性收費；符合支持條件的創業者，可申請不超過20萬元的創業擔保貸款；符合條件的小微企業，可申請不超過300萬元的創業擔保貸款。

此外，從甘肅省入伍服役滿5年的退役大學畢業生，同服務基層項目人員共享10%至15%的公務員定向招錄計劃；基層專職人民武裝幹部招錄計劃安排40%的名額，定向招錄從甘肅入伍的退役大學畢業生士兵；已考錄公務員、事業單位的大學畢業生參軍入伍，保留其身份和行政事業編制，組織關係、行政關係隨轉，服役年限計入工齡，視為基層工作經歷。

措施指出，全省每年拿出國有企業招聘總數「不低於5%」的職缺，用於招聘從甘肅入伍的退役大學畢業生士兵。