稱西方挺台是「恐怖寵愛」　龍應台談台海局勢：鼓吹戰爭都是罪人

日前台灣作家龍應台接受《聯合報》專訪談「台海軍演」，她指出，台灣在西方抗中的新冷戰成為寵兒，但台灣人也明白這是一種「恐怖的寵愛」，真正有思考的台灣人不會把自己的禍福架設西方的支持下。



她表示，任何鼓吹戰爭的人都是罪人，並稱「兩岸走到今日局面，兩岸領導人都有責任，最主要的責任在北京政府身上」言論引發熱議。



龍應台在專訪中表示，作為有國際影響力的大國，一方面是軍事大國，也是世界和平重要的維護者跟貢獻者，北京政府對台灣、海峽兩岸的態度，使得全球局勢變得非常緊張。

龍應台認為，兩岸走到今天，兩岸領導人都有責任，最主要責任在北京政府身上，「在此前提之下，另一方面的責任當然在台灣。」她指出，權力平衡關係中，弱小方要求生存都要找到自己的方法，當民進黨以反中取得選票，還繼續把人民帶向戰爭邊緣，「這是不負責任的」。

龍應台表示，台灣人對危險局勢無感，一方面是台灣直到80年代都在戰爭威脅下，人心會疲乏，但這也跟有些人一直鼓吹美國絕對是一個可依靠的國家有關。她表示，「我從來不相信自己的安危禍福可以寄託在另一個國家身上」，情勢轉變關係就會轉變。

龍應台批評，20多年前大家對於民進黨的期待，是它代表進步的力量、開放的心靈，以及人民自由的追求，但現在取代國民黨的不是當時所想像真正進步思維的黨，而是一個權力的掌握欲跟國民黨一樣高但手段更進步的政黨，「我最大的失望是這個」。

龍應台的說法引發熱議。財信傳媒董事長謝金河則在facebook發文表示，「龍女士認為是民進黨為了選票把人民帶向戰爭，卻對中共一直以來對台灣的霸凌絕口不談，其實這是紅統人士一貫的思維，不足為奇。」

台軍對於飛越金門的中國大陸無人機，透過發射信號彈的方式警示。（資料圖片）

他批評，兩岸關係緊張絕不是台灣單獨的因素，很多人故意倒果為因。謝金河也提到前國民黨管會主委劉泰英提及的「兩岸10年內不可能戰爭」說法，他認為該角度較值得參考。

龍應台作品在大陸被封禁

今年8月，據傳山東青島市各個學校上週收到校方通知，根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣作家龍應台的所有作品。

報道指，青島市各個學校上週收到校方通知指，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校。通知還要求家長注意整理以下圖書，並進行封存。

龍應台曾在香港任教多年，對香港有深厚感情，也是書展常客。（蔡苡柔攝）

針對書籍被禁，龍應台當時在Facebook表示：她的《大江大海1949》、《請用文明來說服我》已被嚴禁10多年，其他包含《目送》、《親愛的安德烈》等書，在她2019年為香港說話之後，也多半被下架。這回，只是不准學生讀她的書而已。

她又稱，「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」