內地逾30市實行「一人購房全家幫」　動用全家公積金分擔買樓壓力

內媒《澎湃新聞》9日報道指，內地越來越多城市出台公積金新政，明確直系親屬可提取住房公積金助力置業者支付置業款項或者償還房貸，實行「一人購房全家幫」，今年以來至少逾30個城市發布相關措施。



發布相關措施的城市包括湖南邵陽、河北秦皇島、廣東潮州、廣東深圳、廣東珠海、江西贛州、安徽池州、雲南楚雄、湖北咸寧、福建泉州、天津、四川綿陽、遼寧瀋陽、浙江紹興、山東聊城等。

多地在政策中提到，子女買樓可提取父母公積金，實行「一人購房全家幫」。

以四川綿陽為例，四川綿陽市9月底發布的公告提出，施行家庭住房公積金使用代際互助，即「一人購房全家幫」。本措施執行之日起至2023年6月30日，綿陽市正常繳存住房公積金的繳存職工，在綿陽市轄區內新購自住住房，可提取配偶及雙方直系親屬（僅限父母、子女）的住房公積金用於支付買樓首期和償還住房公積金貸款。

諸葛找房數據研究中心分析師梁楠指出，此類政策的出台主要是由於當前樓市修復進程緩慢，加之多地疫情有所反覆，導致房地產交易市場走弱，各城因城施策適度調整樓市政策，通過直系親屬的助力來分擔置業者的經濟壓力，從需求端修復居民購買力，助力居民置業情緒的提振，為全國公積金政策的調整提供一個調整範例，具有一定的創新性。

梁楠又預計後續一些樓市景氣度不高的城市有望跟進此類政策，促進市場預期修復。