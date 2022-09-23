樓市｜深圳604套豪宅開盤半日搶光　最貴單位逾4500呎　售6904萬

9月是中國樓市旺季，素有「金九」之稱。9月21日上午9時，深圳蛇口豪宅招商璽家園開盤，推出604套起步總價1244萬元的豪宅，當晚10時21分售罄，只過了13個小時左右。率先售罄的是面積最大的房源——建築面積約424平方米（約4564呎）的單層單位，套均總價約6362萬元。

不過，有業內人士稱，這價錢已比預期為低，因這個項目「定位高端、配套豐富，又擁有無敵海景」，且裝修精緻，市場普遍認為該處豪宅區能夠開到該市二手樓「參考價」的頂額（每平方米13.2萬元），但實際每平方米最低僅10萬元。



據內媒《時代周報》報道，招商璽家園通過資料稽核並凍結保證金的購樓者，一共有1615人，而保證金為每套350萬元，凍結金額高達56.525億元。這一登記人數超過深圳今年首個「日光碟」（當日即售罄的樓盤）——海德園的1175人。

截至當日上午11時左右，68套單層單位率先售罄。海景單位銷售速度也較為亮眼，且高層比低層賣得快。

截至21日晚8時，招商璽家園第6幢大部分房源處於「已簽認購書」狀態。（「深圳市房地產信息平台」）

海景是招商璽家園的一大賣點。計劃全款購買的吳斐（化名）向內媒表示，對單位只有一個要求，「樓層高，能看海就行」。不過，由於其輪候順序為1200多號，未輪到其選便已售罄。

吳斐說，選至1137號時，招商璽家園604套單位沽清。亦即超過500名購樓者棄選。報道指，開盤當晚8時半左右，招商璽家園便僅剩10套單位待售，這10套最終耗時近2小時售罄，「即便是豪宅購房者，觀望情緒依然濃厚。」

截至9月20日，當月深圳已有14個新盤獲批，供應新樓約98.6萬平方米、10843套。其中，商品住宅約77.59萬平方米、8340套。根據「深圳市房地產信息平台」統計，深圳今年已供應新樓約498.55萬平方米、49302套，9月供應佔比近20%，創下今年以來的月度供應新高。

招商璽家園模擬圖。（時代周報）

報道指，新盤密集入市，樓企為搶收嘗試以價換量，價格低開較為普遍。樓企還推出多種花樣的促銷手段。光明聯發悅尚居推出VIP升級減免、開盤普惠、準時簽約減免等多重優惠，最高總價可減免5萬元，並贈送物業管理費1萬元。龍崗萬科金域學府在開盤總價優惠5萬元的基礎上，還有3個百分點的折扣。

美聯物業深圳董事總經理江少傑認為，招商璽家園的開盤表現會對樓市有一定的促進作用，「認購人數這麼多，說明深圳不缺購買力。」

江少傑進一步表示，豪宅盤因為稀缺，所以搶得比較厲害；剛需盤如果和周邊二手樓有明顯價差，銷售效果也不錯；改善盤由於供應量多，加上改善群體信心受影響比較大，處境會尷尬一些。

根據報道，9月1日至20日，深圳新建商品住宅網上簽約2319套，8月為2616套。