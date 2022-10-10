國台辦批蔡英文雙十演說：繼續堅持兩國論　強化以武謀獨

台灣總統蔡英文10日於雙十節慶祝大會發表談話，大陸國台辦發言人馬曉光回應稱，這篇「講話」繼續堅持「兩國論」立場，歪曲兩岸關係性質，渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係、危害台海和平穩定的責任，極力貼靠外部勢力壯膽，強化「以武謀獨」，企圖繼續誤導島內民意，欺騙世人。



台灣總統蔡英文10日於雙十節慶祝大會發表談話。(台灣總統府直播截圖)

馬曉光表示，眾所周知，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是當前台海局勢緊張動蕩的根源。我們堅決開展反分裂反干涉鬥爭，是維護國家主權和領土完整、維護兩岸同胞根本利益、維護台海和平穩定的正當正義之舉。

馬曉光稱，台灣問題的本質是中國內政，兩岸關係的本質是大陸和台灣同屬一個中國。民進黨當局顛倒黑白、混淆視聽，編造所謂「民主自由」的虛假敘事，對內欺騙民眾，對外貼靠外部勢力，掩蓋不了其破壞兩岸同屬一個中國、分裂國家的行徑和本質。

馬曉光指，我們尊重台灣同胞的社會制度和生活方式，兩岸和平統一後，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。制度不同不是分裂的藉口，更不是統一的障礙。

馬曉光批評，民進黨當局依靠外部勢力延續自己的政治生命，極力鼓譟「以武謀獨」為自己壯膽，並企圖裹挾台灣同胞充當「炮灰」、走向謀「獨」挑釁的深淵，完全是為了一黨之私。

馬曉光又表示，我們一貫主張通過平等協商改善與發展兩岸關係。體現一個中國原則的「九二共識」就是兩岸相互尊重、平等協商、維護台海和平的政治基礎。民進黨當局否定「九二共識」，一手關閉了兩岸平等協商的大門，又企圖將「兩國論」立場強加於兩岸協商。

馬曉光最後表示，我們正告民進黨當局，「台獨」是絕路，外人靠不住，只有回到「九二共識」的基礎上來，兩岸雙方才能對話溝通，兩岸關係才能和平穩定發展。

蔡英文：北京試圖消滅中華民國台灣主權

據早前報道，蔡英文在講話中表示，近年來北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文又表示，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她提到，在理性、平等及相互尊重下，願和北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定方法。