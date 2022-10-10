雙十講話｜台學者：蔡談話釋放善意　陸學者：九二共識是和平要件

台灣總統蔡英文周一（10日）在雙十慶典發表談話，直指唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。 有台灣學者認為，談話具體釋放善意，表示在疫情後兩岸可恢復正常、健康交流，台灣將開放邊境，兩岸交流會比現在頻繁許多，也可以恢復民間交流，這是能期待的。

大陸學者則說，這段談話看不到友善訊息釋放，回到九二共識才是要件。



台灣總統蔡英文在演說中呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。在理性、平等及相互尊重下，「我們願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」。

台灣《中央社》分別訪問了兩岸學者，詢問對總統蔡英文講話中提到兩岸部分的看法。國立台灣師範大學政治學研究所教授曲兆祥表示，談話中關於兩岸部分比去年更有特色，沒有爭議性或可能造成兩岸衝突的話語。去年提到兩岸互不隸屬，就引發一些衝突，今年談話的基調，是強調維持台海和平穩定。

10月10日上午，台灣總統蔡英文在總統府前以「給世界一個更好的台灣──堅韌之島‧韌性國家」為題發表雙十演說。（台灣總統府）

台教授：不進一步刺激即是一種善意

曲兆祥說，雙方還是有各自立場的問題，例如台灣堅持民主價值，並指台海衝突是對方造成的，這是站在台灣立場來說，但不至於造成去年談話後的那樣的摩擦，因為去年是主權歸屬問題。

曲兆祥指，蔡也具體釋放善意，表示在疫情後兩岸可恢復正常、健康交流，台灣將開放邊境，兩岸交流會比現在頻繁許多，也可以恢復民間交流，這是能期待的；另外，願意在互相尊重前提下，共同找到維持台海穩定的方法，這比去年又更具體。

曲兆祥說，兩岸關係不完全是兩岸在掌控，國際因素影響非常大，特別是美國。她代表台灣釋出善意，兩岸關係的講法比去年和善很多，能不能解決問題，還不能太樂觀期待，但至少沒有進一步刺激兩岸關係的意圖，某種程度上就是一種善意。

台灣總統蔡英文在總統府接待來訪的的國外賓客。（台灣總統府）

台灣東海大學政治系副教授林子立則認為，蔡今年要表達的訊息跟過去相當不同，過去幾年談話都很重視兩岸關係，今天談話中只出現一次「中國」，看得出蔡企圖超越傳統的兩岸關係，擺脫一個中國枷鎖。

陸學者：一中框架的九二共識是和平要件

上海東亞研究所助理所長包承柯接受中央社採訪表示，台灣必須回到馬英九領導時期所強調的九二共識，在同屬一個中國框架下的討論，這是掌握兩岸和平的真正要件。民進黨用其黨政治目標綁架全台灣人，這種作法不會得逞，推估中共20大後，對台政策方向會調整得愈加明確。

包承柯稱，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英媒訪問時提到將台灣列為特別行政區，這個概念絕非偶然，其傳遞的不僅是他個人立場，也是反映商界企業家們不願捲入台海兩岸衝突的想法，維持經商環境需要先解決政治衝突危機，設立特別行政區就是一個方式。

延續2021年的雙十慶典，今年台灣陸軍CH-47SD直升機吊掛一面18乘12米青天白日滿地紅旗通過台灣總統府上空。（台灣國防部軍聞社）

人大教授：「主權」意謂「台獨」

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受中央社採訪指出，「主權」2個字意謂「台獨」，北京絕對不可能接受；中國從鄧小平開始幾代領導人就是只有一個中國，這和所謂的台灣主權截然對立，蔡英文上任後持續宣揚這樣的立場，「用這些條件和北京喊話要對話，這根本不可能」。

「我猜測中國政府不會認為這（談話）裏面有任何軟性的表示」，時殷弘說，這段致詞仍是在台灣人民前把中國放在一個被動位置，跟過去幾年致詞一樣，沒有太多新意。台灣當局接受一中內涵的九二共識才有對話空間，國民黨那套「九二共識、各自表述」也不算數，接受一中架構的九二共識才是基礎。