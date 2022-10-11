神舟十四號｜天宮課堂明午開講　將介紹問天實驗艙、演示趣味實驗

「天宮課堂」第三課明日（12日）舉行，神舟十四號航天員陳冬、劉洋、蔡旭哲將在太空授課。

據介紹，本次課堂將介紹中國太空站問天實驗艙的工作生活場景，展示植物生長研究項目，並進行多個趣味實驗。



「天宮課堂」第三課定於明日下午3時45分開始。本次太空授課活動將繼續採取天地互動方式進行，3名航天員將在軌介紹問天實驗艙的基本情況，以及科學手套箱、生命生態實驗櫃、生物技術實驗櫃和變重力實驗櫃等設施設備，並介紹生命生態實驗櫃進行的水稻種植和擬南芥種植研究項目，演示樣本採集操作。

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在課堂上，航天員將演示微重力環境下毛細效應實驗，展示失重環境下液體顯着的毛細現象，講解毛細現象的重要性及其工程應用；演示水球變「懶」實驗，探究在微重力環境下，液體與液固混合體在相同衝擊作用下的振動表現。

此外，航天員會演示趣味實驗，包括太空趣味飲水，展示在微重力環境下，使用超長飲管喝水的有趣現象，以及「會調頭的扳手」，展示微重力環境下的扳手旋轉翻轉的現象。

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