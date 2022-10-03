港產太空人｜睡覺不可打鼻鼾？　揭秘中國首批預備航天員選拔標準

中國載人航天工程公布，中國第四批預備航天員選拔工作已於近期啟動，本次選拔料於1年半內完成，更首次在港澳地區選拔載荷專家。



本次共選拔12至14名預備航天員，包括航天駕駛員7至8名，航天飛行工程師和載荷專家共5至6名，其中包括2名載荷專家。

據介紹，航天駕駛員將在海陸空三軍現役飛行員中選拔，航天飛行工程師在從事航空航天工程及相關領域專業的科研和工程技術人員中選拔，載荷專家在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

中國載人航天工程辦公室發布的宣傳海報。（中國載人航天工程辦公室）

27年前選拔首批預備航天員

1995年10月，中國首批航天員開始選拔。當時選拔的基本條件包括心理和生理兩方面。在心理方面，參加選拔者要有堅定的意志、獻身精神和良好的相容性；在生理方面，參加選拔者的年齡需介乎25至35歲、身高1.6至1.72米、體重55至70公斤、無藥、煙、酒癮。

除此之外，選拔者還要五官端正，語言清晰，無嚴重地方口音，不偏食，易入睡等等，甚至連睡覺不打呼嚕（鼻鼾）也納入基本要求。對於睡覺不能打呼嚕的問題，前國家航天員科研訓練中心總體責任設計師解大青曾解釋，要求選拔者睡覺時不打呼嚕，是因為打呼嚕會干擾其他人睡覺。

中國第一代太空人楊利偉。（視覺中國）

值得一提的是，中國首批預備航天員，是從空軍殲、強擊機飛行員中選拔出來，因為在所有職業中，只有戰鬥機飛行員的工作環境和素質最接近航天的要求。

據介紹，高速噴氣式戰鬥機的起飛和著陸速度快，操作複雜；戰鬥機的超音速飛行、高空飛行和各種高難度的戰鬥特技，要求飛行員能夠習慣高低氣壓迅速變化帶來的不適，在承受數倍體重的載荷情況下，仍能正確操作處理飛機上數百個複雜儀表電門。因此，飛行員的經歷會更容易、更熟悉航天的空間環境。

隨着參選者過五關斬六將，從起初數千名候選人，最後通過「特檢」（特殊功能檢查）的僅為20人，最終再選出14人。

在進行特檢時，受試者要在離心機上飛速旋轉，測試胸背向、頭盆向的各種超重耐力；在低壓試驗艙經受5000米、一萬米高空環境的考驗，測試耐低氧能力；在旋轉座椅和鞦韆上檢查前庭功能；進行下體負壓和頭倒位等各種耐力測試，以及超常規的心理檢查等。