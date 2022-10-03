港產太空人｜何謂載荷專家　在太空站要從事什麼工作？

中國載人航天工程公布，中國第四批預備航天員選拔工作已於近期啟動，更首次在港澳地區選拔載荷專家。

到底什麼是載荷專家？在太空要從事什麼工作？訓練會有特別要求嗎？



載荷（Payload）是指飛機或運載火箭攜帶的物體或實體，也指飛機或運載火箭的承載能力。而載人航天的載荷是指「有效載荷」，包括儀器、設備、人員、貨物等。若有額外燃料攜帶，也會被認為是有效載荷的一部分。

7月24日，搭載問天實驗艙的長征五號B遙三運載火箭，在文昌航天發射場點火發射。（新華社）

載荷專家介紹

航天員分為職業和非職業兩大類。

職業航天員是專門從事航天飛行工作的航天員，大多是飛行員或試飛員出身；非職業航天員則是臨時到太空工作或活動的航天員，主要從事科學研究、試驗或載荷操作的科學家或工程技術人員。

載荷專家（Payload Specialist）是在太空擔負各項科學實驗和探測的科學家和工程師，屬於非職業航天員。

神舟十三號航天員王亞平在核心艙內工作。（新華社）

從事科研和實驗工作

在執行太空飛行任務中，載荷專家主要開展太空實驗或試驗研究，包括天文觀測、對地觀測、物理試驗、化學試驗、生物醫學試驗以及各類技術試驗等。

同時，載荷專家要操作使用太空實驗設備，以及配合飛行乘組其他人員開展站務管理的日常工作。

至於本次的載荷專家，將在從事空間科學研究及應用相關領域的科研人員中選拔。

問天實驗艙開展擬南芥和水稻「從種子到種子」全生命週期實驗。在中國科學院分子植物科學卓越創新中心模擬微重力實驗室，鄭慧瓊研究員觀察擬南芥幼苗生長情況。（新華社）

訓練要求

不同類型的航天員，訓練要求都有不同。穿梭機的指令長和駕駛員要進行大量的穿梭機駕駛技術訓練，而載荷專家只需進行通用系統的課程學習和操作訓練。

然而，太空站（空間站）的實驗要求精度高、時間長，因此要花長時間訓練載荷專家使用各種專業儀器，再加上太空站的基本訓練，培訓時間會比太空遊客時間長。

值得一提的是，本次並非國家首次在預備航天員的選拔中揀選載荷專家。

2020年結束的第三批預備航天員選拔中，就新增了飛行工程師和載荷專家等航天員類別，選拔對象為科研院所等科研人員。最終共有18人入選（17男1女），包括航天駕駛員7名、航天飛行工程師7名以及載荷專家4名。