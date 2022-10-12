中國汽車出口量首度超越德國全球第二　比亞迪月銷20萬超越Tesla

今年前8月，中國汽車出口量達191萬輛，超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居世界第二。《聯合報》引述英國「Just-Auto」數據顯示，2021年中國的新能源汽車出口佔全球的三分之一，已是全球第一大新能源汽車出口國。



《中通社》引中汽協數據報道，今年（2022年）8月中國汽車出口量達30.8萬輛，同比增長65%，是歷史上首次超過30萬輛。重要增量來自新能源汽車，1到8月出口量同比增長超過九成，貢獻重要增量。

比亞迪汽車。（資料圖片）

據前8個月數據，中國汽車出口量已經超越德國，僅次於日本汽車出口量，躍居全球第二，而且發達國家正成為中國汽車出口主要市場。

據海關總署數據，今年1到8月中國汽車出口量191萬輛，同比增長47.5%，數字已經接近2021年全年出口量。新能源汽車成為重要的增長引擎。中汽協數據顯示，2022年1到8月中國新能源汽車累計出口34萬輛，同比增長97.4%。

2021年起，中國整車出口突然呈現猛漲之勢，超越韓國升至全球第三。《觀察者網》曾分析，如果疫情後能保持今年第一季趨勢，今年中國整車出口量甚至有可能超越德國，成為世界第二大汽車出口國。

中國汽車出口量有望首度超越德國 僅次日本成全球第二大出口國

據《觀察者網》報道，中汽協數據顯示，中國2021年整車出口首次突破200萬輛，達到201.5萬輛，年增長1倍，位居全球第三，僅次於日本的382萬輛和德國230萬輛，已大幅超過韓國的152萬輛，其中，新能源車出口量達到31萬輛，年增304.6%。

英國Just-Auto的數據顯示，2021年中國的新能源汽車出口佔全球的1/3，是全球第一大新能源汽車出口國。

比亞迪銷量衝破20萬大關

九巴買入16架比亞迪B12A電動單層巴士，充電1小時40分鐘可行駛約200公里。（九巴提供）

10月9日晚間，特斯拉公佈的9月銷量資料顯在中國創下月度交付最高紀錄8.3萬輛。比亞迪月銷量已經沖過20萬輛大關，是特斯拉銷量的兩倍有餘。

《新京報貝殼財經》報道，特斯拉今年前三季度全球累計交付超過90萬輛，比亞迪前三季度累計銷量超過118萬輛。

報道引述中國首席經濟學家柏文喜說法，按照今年走勢，比亞迪穩坐全球新能源車市場第一的寶座幾乎是確定性事件。 黃河科技學院客座教授張翔則稱，比亞迪與特斯拉的產品結構、戰略均不同，其車型定價主要在30萬元以下，而特斯拉整體定價相對較高。相比之下，比亞迪的受眾更為寬泛，市場容量也會更大。

在港上市的中國造車新勢力「蔚小理」(蔚來、理想、小鵬)要追趕特斯拉將是2022年的最大挑戰。(資料圖片)

2023年，比亞迪更是直接將銷量目標定為400萬輛，份額約占國內新能源市場40%。此外，比亞迪的野心不只這些。10月10日，上海企事業單位環境資訊公開平台官網資料顯示，比亞迪擬投資 500萬元建設上海比亞迪有限公司擴建項目。

數據顯示，上海比亞迪有限公司主要從事鋰電池、太陽能電池元件等電子元件製造以及有色金屬複合材料、新型合金材料加工等，此次擴建將利用廠房對新型鋰電池產品增加雙折邊和噴碼工序，項目建成後預計可處理新型鋰電一年7200萬個。外界普遍認為比亞迪此舉意在增加電池產能 。

2021年：中國汽車出海史上風光的一年

2021年中國汽車出口量超越韓國成為世界第三。工信部一司司長王衛明曾表示，2021年，中國汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結束連續3年下降趨勢。而過去幾年中，中國車企出口量始終維持在100萬輛左右，陷入停滯期。

中國汽車行業一度受新冠肺炎疫情影響，但目前產銷恢復迅速。（新華社）

2021年中國汽車出口爆發，關鍵在於疫情。因疫情影響，2021年豐田、本田、福特等廠商被迫暫停海外整車生產，中國車企成最大贏家。

今（2022）年疫情壓力驟增，4月中國汽車出口量增速回落。乘聯會數據顯示，4月出口量16.9萬輛，較上月下滑15%，相較於第一季超過5成的年增速，4月年增速僅9%。

受疫情防控影響，上海、瀋陽兩地汽車整車廠及供應商於3月陸續停產，儘管5月上海仍處於封控狀況，上海發布的復工復產白名單中，666家企業中有近3成企業為汽車零組件供應商及相關企業，為復工類型最多的企業。從5月交付數據來看，多數車企產能已恢復至疫情前水準。

比亞迪（BYD）

新能源車殺入歐洲市場

中汽協整理的海關總署數據顯示，2021年，中國新能源汽車出口量排名前十位的國家依次是比利時、孟加拉國、英國、印度、泰國、德國、法國、斯洛文尼亞、澳大利亞和菲律賓，歐洲國家共有5個，佔比達到一半。截至2022年4月，歐洲市場佔中國汽車出口量的比例由2017年的19%上升至25%。

相比於傳統燃油車，新能源車技術法規方面的強制性標准相對容易實現，意味更易達到出口條件。同時，新能源車銷售價格更高。根據中汽協副總工程師徐海東介紹，2021年出海歐洲的新能源平均價格為3萬美元。