長沙比亞迪工廠疑排放廢氣超標　內媒實訪：周邊部分路段有燒焦味

湖南長沙比亞迪工廠被控違規排放廢氣，附近小區過百名兒童先後流鼻血，成年人相繼出現噁心嘔吐、咳嗽不止等情況，大批居民赴園區維權抗議。

《證券時報》報道，工廠未受事件影響，近幾天都如常運作，但部分路段有明顯的燒焦氣味。



報道指，在長沙比亞迪汽車有限公司（下稱長沙比亞迪）正門，人員車輛出入正常，並無緊張氣氛，該處也沒有異味。不過，沿環保東路往西方行駛約200米處，就有一股類似燒焦塑膠的氣味，但未到刺鼻程度。

長沙比亞迪的2號門是公司生活區入口，門口是雨花比亞迪招聘中心，人流如織。有「摩的」司機表示，該處是生活區，經常在此攬客的他未聞到明顯氣味，但有途人透露，正門和3號門的異味較為明顯。

經由3號門出入的都是拖運比亞迪整車的大型貨車，而3號門對面就是包括中建嘉和城在內的幾個小區。該處的異味濃烈，但有貨車司機指出，由於有大批的重型貨車出入，該處的異味應該是柴油尾氣。

景環小區和中建嘉和城位於長沙比亞迪工廠周邊。居住於景環小區的60多歲長者透露，2個月前，他站在陽台上就能聞到刺鼻的氣味，現時有咽炎咳嗽症狀。中建嘉和城的住戶稱，家中兩個小孩分別2歲和6歲，近兩個月以來，其中一人流了兩次鼻血，一人則患上鼻炎。

據此前報道，今年4月，多位居住在比亞迪長沙工廠附近的居民反映過相關環境污染問題，並稱小區內過百名孩子無故流鼻血，疑似與比亞迪工廠的污染治理不當有關。地圖顯示，比亞迪長沙工廠附近坐落多個住宅小區和小學。

5月6日、7日晚上，大批小區居民到長沙比亞迪園區門外維權。7日，雨花區區委副書記郭四軍去到現場，表示政府已介入調查，並與企業協商，盡快拿出解決方案，「會給大家一個合理的答覆」。

大批小區居民到長沙比亞迪園區門外維權。（微博＠汽車專業網）

同日晚上，比亞迪發布聲明回應稱，園區排放符合國家相關法規及標準，緊挨工業園區的部分居民區或存在異味情況，公司已採取相關措施。針對排放超標引起流鼻血的情況是屬於惡意捏造關聯，比亞迪已闢謠並報警，將追究相關人員的法律責任。

對於比亞迪雨花區工廠氣體排放相關情況，長沙市委、市政府昨日（8日）已成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。長沙雨花區工作人員透露，本次進駐機構為周邊小區居民認可的第三方檢測機構。