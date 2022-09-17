01直擊｜新款的士搶攻港市場　比亞迪電的重出江湖　日產推慳油的

本港的士業界與政府早年曾引入比亞迪電動的士作試驗，不過均失敗告終，大部份電動的士完成試驗計劃後回收或改裝作私家車。至今年的士界再掀起「新能源大戰」，除日產推出以汽油為電池充電，再推動引擎的士外，內地電動車品牌比亞迪亦「捲土重來」，引入新一代全電動的士。



比亞迪代理表示，新一代電動的士充電時間比上代快接近一半，只需約一個小時可「差足電」；續航力亦由300公里提升至520公里，相信可更貼近本港的士營運模式。有車行就計劃訂購數百架日產汽油的士，以及20多架比亞迪電動的士：「車款靚仔啲、有活力啲，希望吸引年輕人入行揸的士。」



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比亞迪於2013年曾在港推出電動的士，不過至2019年全面絕跡。比亞迪商用車輛香港代理VESL今年引入比亞迪新款電動車，作為新一代電動的士。《香港01》記者早前直擊該款的士，車廂設計相當闊落，即使身高超過1.8米的男士坐進去，與前座仍有超過一個手掌距離。另外，車尾空間亦十分寬闊，擺放四件大行李及一件小行李亦綽綽有餘。車廂內櫳空間比現時廣泛使用的豐田「日本的士」更優勝。

VESL總經理鍾偉明表示，車廠已檢討上一代電動的士失敗原因，認為當時電池科技發展並未成熟，電池衰減亦比預期快：「喺香港營運環境，的士係用得好密、好粗用，電池又衰減得快，唔能夠配合的士營運。」他指，舊款充電時間長達兩小時，在本港「兩更制」的營運模式下，「每更要犧牲兩個鐘充電嘅話，比較番入汽或者入油五分鐘搞掂，對司機嚟講係一個重大損失。」

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新一代比亞迪電的續航力提升至520公里

至於新一代電動的士，與上一代不論在整體設計及電池等方面，亦有非常大分別。鍾偉明指新款採用比亞迪自主研發的「刀片電池」，續航力提升至520公里，比舊款的300公里增加73%。他強調新款充電時間大大減少，由0%完全沒有電力至充滿只需約一小時，而一般每更的士不會行駛到500公里：「有足夠續航距離完成一更，有啲淨係行短程係綽綽有餘。」

充電系統方面，舊款只可用比亞迪專有制式，鍾形容：「同其他系統比較難溝通。」而新款E6則改採歐標充電，可用直流快速充電，以及中速充電。他又形容整體設計上，「成架車做咗好革新、脫胎換骨嘅改變」，包括軚盤、轉向系統，以及在司機位附近增加不少電子裝備如觸控式螢幕等。

代理望港府提供電動的士充電補貼增誘因

至於充電配套方面，鍾偉明指由於現時免費充電位相當受歡迎，電動私家車亦已大排長龍，故要求政府「落啲力」，建議在政府停車場中推出充電位預約服務，才可解決排隊充電需時的問題：「的士係好趕時間，亦要求喺指定時間充電，呢啲（排隊免費充電）就做唔到。」

他又認為現時的士入石油氣可有補貼，惟電動的士充電電費卻沒有資助：「好似私家車一樣，如果想推動電動的士普及，可能頭三年要畀的士免費充電，過咗三年後再做補貼。」鍾指，目前比亞迪新款電動的士已有數架「落地」正在行駛，不過暫時只得小量預訂，惟他強調：「電動車係未來，亦有助本港減排。」

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日產NOTE的士主打夠慳油 後座較狹窄

另外，車廠日產則推出新款NOTE e-POWER的士搶攻香港市場，該車款以汽油為燃料，不過有別於一般汽油車，該車使用汽油是為電池充電，以電池推動引擎，故比普通私家車節省40%燃油。

記者實試該款的士，發現其後座較狹窄，身高約1.5米高的記者坐進去亦僅剩一個手掌位空間，近1.8米的男士則「啱啱好」。而行車時該款的士相當寧靜，氣溫逾30度的炎熱天氣下，後座亦能感受到清涼冷氣。

日產Serena無障礙的士上月底已投入營運

日產亦推出混能Serena e-POWER無障礙的士，已於8月下旬投入服務。該款的士標榜為「香港史上最豪華五座位的士」，並採用汽油及電，較一般的士排放更少廢氣。

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車行負責人周國強︰引入啲新嘅車等客人感覺到的士轉變緊

的士車行「順安汽車」早前購入日產NOTE e-POWER汽油的士，8月中起有兩架已開始在營運。車行負責人周國強表示，該款的士車價比石油氣的士便宜三分一，並指現時全港有過百間油站，不過專用石油氣站只得20多間，石油氣的士每更需至少花費30至40分鐘排隊入氣，如改用汽油的士，至少可節省半小時輪候時間：「的士寸寸光陰寸寸金，司機有機會做多轉旗，希望可以搵多啲錢。」

周國強表示，其車行計劃購入數百架日產汽油的士，亦已訂購20多架比亞迪新款電動的士，料今年或可「落地」行駛。他解釋的士業一直被人抨擊只得單一車款，希望「引入啲新嘅車等客人感覺到的士轉變緊」。他又指：「車款靚仔啲、有活力啲」，希望可吸引年輕人入行駕駛的士，改變的士司機年齡居高不下的印象。

環保署︰正研為電動的士充電費提供補貼

環保署回覆指，新能源運輸基金今年年初批出兩宗涉及四輛新款電動的士的申請，其中一輛電動的士已於9月1日開始營運。為了進一步推動的士電動化，當局正積極鼓勵汽車供應商引入更多適合在香港使用的電動的士型號，並開始籌建快速充電網絡，並強調會考慮業界意見，包括為電動的士充電費提供補貼等建議。

環保署又指，已在多個政府停車場建設約1,200個中速充電設施，政府會探討在相關設施設立預約充電車位的智慧系統，以及進入充電車位的收費程序。