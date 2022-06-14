新東方月薪6萬元聘雙語主播　教育雙減下成功轉型直播帶貨？

受到教育「雙減」政策的影響，內地校外補習班行業遭遇重創。新東方嘗試向直播帶貨行業轉型初見成效，據《紅星新聞》報道，新東方旗下直播品牌「東方甄選」正急聘雙語主播、英語主播、抖音客服等職位，薪資最高可達每月6萬元（人民幣，下同）。



新東方高薪聘請雙語主播、英語主播等職。（網上圖片）

據內地招聘網站信息顯示，「東方甄選」招聘的職位包括雙語主播、英語主播、抖音客服、短視頻剪輯師、運營編導等。其中，雙語主播的薪資待遇為每月5萬-6萬元，工作要求包括激發並引導有購物潛在需求的觀眾完成購買流程，實現GMV（商品交易總額）指標；引導觀眾關注直播間，實現增粉指標；配合短視頻拍攝工作等。

不僅如此，其他職位的薪資待遇亦非常可觀。英語主播待遇為月薪2.5萬-3.5萬元，享14個月薪資；食品類主播、抖音主播、農產品主播、帶貨老師待遇均為月薪2萬-4萬元。值得注意的是，新東方總裁俞敏洪上周曾透露，要組建「新東方直播間」隊伍。

據了解，不少新東方前任教師都於近期轉型做直播，並在「東方甄選」直播間內進行雙語帶貨，吸引大量網民關注，更有人評價該直播間為「最有文化的直播間」。有數據顯示，6月9日至11日三天時間，「東方甄選」直播間粉絲增加151萬；交易額增長1901萬元。其中，6月11日直播間觀看人數達到1274.6萬，當日GMV為2100.43萬元，在抖音平台帶貨榜排名第6位。

對於走紅一事，新東方在線回應指，「對於近期的走紅，我們整個團隊感到非常振奮，但『紅與不紅』，並不是我們對東方甄選價值的理解維度。我們自創立第一天確定的初衷是，希望帶來真誠、專業、有趣、有內涵的直播，讓大家無論是否購物，都可以逛一逛、放鬆一下，學到一些知識。」

被問到未來是否有讓更多教師轉型做主播的計劃時，新東方在線指，「從創立至今，我們一直鼓勵感興趣的新東方在線老師嘗試主播崗位，相信新東方在線長期積累的人才隊伍，會成為我們未來持續發展的重要力量，也懇請大家給予東方甄選更多時間、耐心。」