5米S-SAR 01星發射升空　有助防災救災、為生態環境提供數據保障

今日（13日）上午6時53分，長征二號丙運載火箭在太原衛星發射中心，成功將5米S-SAR 01星（環境減災二號 05）發射升空，衛星順利進入預定軌道。



據介紹，S-SAR 01星主要為應急管理、生態環境主體業務提供國產化數據保障。同時，服務於自然資源、水利、農業農村、林業草原、地震等行業。

航天科技集團介紹，S-SAR 01星是《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025）》中的遙感業務衛星，應急管理部和生態環境部為牽頭用戶。

5米S-SAR 01星發射升空。（央視新聞）

衛星運行於高度500公里、傾角97.4度的太陽同步軌道，採用CAST2000平台，主要配置S波段合成孔徑雷達有效載荷，可獲取全球5米分辨率S波段雷達圖像數據，將為防災減災救災、環境保護業務化應用提供基礎保障，並廣泛服務於國土資源、水利、農業、林業、地震等行業，進一步滿足相關領域中分辨率合成孔徑雷達數據供給需求。

S-SAR 01星的 SAR載荷工作帶寬、系統噪聲等效後向散射系數、標稱軌道下模糊度等核心性能指標大幅提升；數傳碼速率、星上固存以及圖像定位精度進一步優化。

S-SAR 01星和計劃明年發射的 06 星在軌組網運行，將大幅提升時間分辨率，進一步滿足國家在相關領域中分辨率 SAR 數據持續供給的需求。

此次任務是長征系列運載火箭的第443次飛行。