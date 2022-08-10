「一箭16星」　長征六號今成功發射將商用衛星送入太陽同步軌道

長征六號運載火箭周三（10日）12時50分在山西太原衛星發射中心點火起飛，並成功把16顆商用衛星送入太陽同步軌道，發射任務取得圓滿成功。本次發射是長征六號運載火箭第9次發射，是長征系列運載火箭第432次發射。



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長征六號運載火箭由中國航天科技集團有限公司八院抓總研製，為中國新一代無毒、無污染液體運載火箭，可執行多種軌道發射任務，太陽同步軌道運載能力為1噸。2015年，長征六號遙一火箭曾創下「一箭20星」的多星發射紀錄，此次「一箭16星」雖然衛星數量少於首飛，惟星箭接口卻從10個增至16個，長征六號在多星發射領域取得新突破。

本次16顆衛星由航天科技集團長城公司作為總承包提供發射服務，其均由長光衛星技術股份有限公司研製，當中10顆為吉林一號高分03D星，主要用於獲取高分辨率光學遙感影像，提供遙感數據服務；6顆為雲遙衛星，主要用於對大氣層進行成像，於氣象觀測領域具應用前景及價值。

此外，據央視新聞報道，近日，中國太空站艙外機械臂開展了在軌測試，目前，空間站組合體狀態穩定，航天員身心狀態良好，正在為後續的出艙任務進行準備。