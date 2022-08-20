長二丁送遙感三十五號04組衛星升空　破連續103次成功發射紀錄

撰文：孫聖然
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周六（20日）1時37分，長征二號丁運載火箭在西昌衛星發射中心發射升空，成功將遙感三十五號04組衛星送入預定軌道。

火箭轉運。（中國航天科技集團）

據了解，此次發射的遙感三十五號04組衛星A星、B星、C星主要應用於科學試驗、國土資源普查、農產品估產及防災減災等領域。其中，A星、B星由中國航天科技集團五院抓總研製；C星由八院抓總研製。

執行本次任務的長征二號丁運載火箭，是由八院抓總研製的常溫液體二級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道的運載能力為1.2噸，具備不同軌道要求的單星、多星發射能力。

此次發射是中國長征系列運載火箭實現連續103次發射成功，中國航天科技集團新聞發言人介紹，此番連續103次發射成功，僅用時830餘天，平均每8天完成一次發射任務，還創造了一天內連續2次發射成功的新紀錄。長征系列運載火箭已執行433次發射任務，先後把700多個航天器送入太空。

此外，中國目前正研製新一代載人運載火箭和重型運載火箭，這些火箭未來將承擔起載人登月、火星探測、木星探測和小行星探測等任務，支撐中國人探索太空的步伐行穩致遠。

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