全球旅遊景氣恢復　浙江行李喼產地出口增6成　訂單排至23年4月底

「現在是有訂單來不及做。我們9月底接到的訂單就已經排到了明年4月底。」在經歷了疫情衝擊下的斷崖式暴跌後，浙江銀座箱包有限公司（下稱「銀座箱包」）副總經理金崇耿向內媒《第一財經》說，今年公司的外貿訂單迎來強勢反彈，現在每天發出的集裝箱在5至8個左右，而2020年時每天只有1個，全年訂單總量預計增長4成左右。



浙江平湖市箱包協會秘書長顧月勤則表示，今年以來，當地400多間箱包製造企業普遍處於忙碌的加班趕工狀態，外貿訂單一直保持在5成以上增長，今年前8個月出口額更按年增長60.3%，達20.7億元（人民幣．下同），累計出口箱包2.5億個。



除了浙江，中國輕工工藝品進出口商會副會長李文鋒提出，廣東、福建和湖南等國內行李喼各主產區的訂單今年以來均出現較快增長。中國海關總署最新資料顯示，今年8月，中國箱包及類似容器出口金額按年增長23.97%。前8月，箱包及類似容器累計出口數量為197.2萬噸，按年增長30.6%；累計出口金額為227.8億美元，按年增長34.1%。

報道指，和一般的箱包比起來，行李喼受疫情的影響更大一些，也讓隨着海外旅行市場復蘇而來的反彈更加顯著。「在疫情最谷底時，當地旅行拉桿箱的出貨量就剩四分之一了。」顧月勤表示，難捱的時期，更多企業是通過降低產能以及外貿轉內銷等方式維持基本營運。今年外貿訂單的強勢增長讓他們重新獲得了生機，全年有望恢復到疫情前的狀態。

2021年11月10日，上海第四屆進博會（消費品展區）的行李喼。（CFP）

「最近很忙，忙着趕貨。」浙江卡馬喬箱包董事長張忠良稱，今年公司的訂單增長了40%多，到了年底他們需要抓緊生產客戶在8月和9月下的訂單。其中，針對他們最大的客戶，今年前9個月已經發出了136個集裝箱，比去年增加了50%左右。

儘管外貿訂單已經排到7個月後，但金崇耿表示，由於疫情期間整個產業鏈的供應和自家工廠產線上的工人都有所萎縮，因此在箱包外貿市場強勢回暖之際，目前處於「產能和供應鏈都還匹配不上」的階段，再加上中國國內市場還沒有恢復到疫情前，因此企業當下的整體產能僅恢復到疫情前的80%左右。

一方面是人工需求大增下的「招工難」，一方面是零部件供應鏈端的供不應求，這讓「有訂單沒人做」的現象突出。

面對市場的反彈，供應鏈也在加速恢復產能。平湖市一間生產行李喼拉桿等配件的新材料科技公司負責人表示，今年訂單按年增長6至7成。去年只有30多名工人的工廠，今年增加到了300多人。

顧月勤預計，今年全年平湖市整體的箱包出口訂單有望恢復到疫情前。金崇耿也認為，出口市場的反彈應該可以至少維持到明年上半年；長期來看，箱包市場也將恢復到疫情前的兩位數增速——在疫情前，他們的國內外訂單每年都以20%左右的速度增長。

「我們2020年是以內貿為主，內貿銷量佔了80%至90%。今年，外貿訂單佔了70%至80%。」金崇耿透露，在疫情前，他們的外貿和內銷約各佔一半，根據全球市場的變化進行靈活調整，是他們得以迎來海外市場復蘇的重要基礎。